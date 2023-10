Slovenija avgusta z drugim največjim letnim padcem industrijske proizvodnje v EU

Obseg industrijske proizvodnje se je avgusta tako v območju z evrom kot v EU na mesečni ravni povečal za 0,6 odstotka, medtem ko je mesec prej zabeležil padec, je danes sporočil evropski statistični urad Eurostat. Slovenija je pri tem zabeležila drugi največji medletni padec.

Julija se je obseg industrijske proizvodnje v območju evra in v EU zmanjšal, in sicer v obeh območjih za 1,3 odstotka.

Proizvodnja trajnih potrošnih dobrin se je avgusta v območju z evrom v mesečni primerjavi okrepila za 1,2 odstotka, netrajnih potoršnih dobrin za 0,5 odstotka, izdelkov za investicije pa za 0,3 odstotka. Obseg proizvodnje vmesnih proizvodov se je zmanjšal za 0,3 odstotka, energentov za 0,9 odstotka.

V EU se je proizvodnja trajnih potrošnih dobrin prav tako povečala za 1,2 odstotka. Proizvodnja netrajnih potoršnih dobrin se je okrepila za 0,7 odstotka, izdelkov za investicije pa za 0,1 odstotka. Proizvodnja vmesnih proizvodov se je zmanjšala za 0,2 odstotka, energentov pa za 0,5 odstotka.

Med državami članicami, za katere je imel Eurostat podatke, se je obseg industrijske proizvodnje najbolj povečal na Irskem, za 6,1 odstotka. Sledita Slovaška (+4,5 odstotka) in Litva (+3,7 odstotka). Največje mesečne padce so medtem imele Madžarska (-2,4 odstotka), Hrvaška (-2,2 odstotka) in Belgija (-1,8 odstotka).

V Sloveniji je bil padec industrijske proizvodnje v mesečni primerjavi 1,2-odstoten.

V medletni primerjavi se je obseg industrijske proizvodnje v državah z evrom avgusta zmanjšal za 5,1 odstotka in v EU za 4,4 odstotka.

Avgusta je v območju evra proizvodnja trajnih potrošnih dobrin na letni ravni upadla za 7,2 odstotka, investicijskih dobrin za 7,0 odstotka, energije za 6,3 odstotka, dobrin za vmesno uporabo za 5,2 odstotka in netrajnih vrst blaga za 1,4 odstotka.

V EU se je proizvodnja trajnih potrošnih dobrin na letni ravni zmanjšala za 7,3 odstotka, energije za 6,7 odstotka, dobrin za vmesno uporabo za 5,5 odstotka, investicijskih dobrin za 5,2 odstotka, medtem ko je bila proizvodnja netrajnih vrst blaga stabilna.

Med članicami so največji medletni padec industrijske proizvodnje zabeležili na Irskem (-27,3 odstotka), Sloveniji (-12,3 odstotka) in Estoniji (-11,9 odstotka). Medletno so največjo rast industrijske proizvodnje imele Slovaška (+4,7 odstotka), Danska (+3,5 odstotka) in Malta (+tri odstotke).