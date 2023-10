Kot smo pisali že pomladi, je urad za preprečevanje pranja denarja je pod vodstvom Žuglja konec leta 2021 na podlagi kratke anonimke bankam poslal zahtevo za vpogled v 195 transakcijskih računov 107 fizičnih oseb in podjetij – celo za petnajst let nazaj. Sporno brskanje po bančnih računih za tedanjo oblast zanimivih posameznikov sta nato pod drobnogled vzela policija in tožilstvo.

Po navedbah portala N1 so se na seznamu oseb, ki jim je urad za preprečevanje pranja denarja brskal po računih, znašli poslovneži, direktorji, medijski direktorji, novinarji, novomeški škof in šef Športne loterije ter brežiška odvetnica Nataša Vrečar Zorčič, soproga tedanjega predsednika državnega zbora in opozicijskega politika Igorja Zorčiča.

Kot je danes povedal Damjan Petrič, direktor uprave kriminalistične policije na Generalni policijski upravi (GPU), je obsežna preiskava trajala več kot leto dni, postopek pa je usmerjalo specializirano državno tožilstvo. »Za omenjeno kaznivo dejanje je v skladu z 257. členom kazenskega zakonika predpisana zaporna kazen do treh let,« je dejal.

Kot je pojasnil, so v postopku zasegli in pregledali večje količine dokumentacije. »Opravljenih je bilo prek 100 razgovorov, pri tem so bile zavarovane tudi elektronske naprave, na podlagi katerih so bili pridobljeni dokazi,« je dejal. Izpostavil je, da je bila pri kriminalistični preiskavi »posebna zahtevnost tudi to, da smo preiskovali organ, s katerim kriminalistična policija sodeluje praktično vsak dan. Vsi ti organi sodelujemo dnevno, zato je bilo preiskovanje tega kaznivega dejanja nekoliko zahtevnejše.«