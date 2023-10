Dim, ne pa tudi ogenj

Brez hujših posledic za blok se je končalo kuhanje večerje v nekem stanovanju v Kopru. Možakar je bil lačen, na ponev je vrgel zrezek ali dva, kot pravi kuharski mojster pa si je težaško delo olajšal s kozarcem rujnega. Morda je bila kar cela steklenica. Kakorkoli … očitno hrane ni najbolje nadzoroval, saj jo je prismodil tako zelo, da se je kar pokadilo iz stanovanja. Dim je opazila soseda in poklicala gasilce. Ti so ugotovili, da požara ni bilo, se je pa hrana sfižila. Moški nad samoiniciativo sosede ni bil niti najmanj navdušen. Verbalno jo je napadel in jo žalil, a ni ostalo pri tem. Spravil se je tudi na policiste, ki so prišli tja. Ker se ni umiril, so ga pridržali in še kaznovali. Smo omenili, da je bil gospod pijan?

Zelenjava dobila noge

Sto deset glav solate, deset glav zelja in šestdeset kosov paprike je pred kratkim skorajda »dobilo noge« in jo skušalo popihati z vrta kmetijske šole. Saj ne, v našem uredništvu se z bralci radi malo pohecamo. Je pa res, da je vso zelenjavo skušalo s šolskega vrta v Srebrničah odnesti pet falotk. Še pravi čas so jih ulovili novomeški policisti, ki so pridelke zasegli in vrnili lastnikom. Policisti so medtem poskrbeli za nesojene tatice, stare med 15 in 56 let. Nekaj jih je bilo domačink, ena ali dve pa sta se po zdrave dobrote pripeljali celo iz okolice Kočevja. Letos smo že večkrat poročali o surovih napadih na različno zelenjavo, sodeč po številkah ukradenih količin je nepridipravom najbolj pri srcu krompir, večkrat pa jim zadišijo še tudi paradižnik, čebula in kakšne mesnine. Ter vino. Na litre njega!

Tresk, bum, pok

Dolenjski policisti so imeli pred dnevi delo tudi s prekrškarji v prometu. Pri nas to niti ni tako zelo težko, saj imamo ceste polne neotesanih divjakov. En večer so v Bršljinu posredovali v sporu med moškima zaradi načina vožnje. Na 38-letnika se je namreč spravil 22-letni mulec, ker mu ni bilo všeč, kako vozi. Beseda je dala besedo, začela sta se prerivati, starejši naj bi mlajšega udaril v glavo, nato pa tako močno brcnil v avto, da je na njem ustvaril udrtino. Slovenci smo znani po živčnosti v prometu, na veliko hupamo, kričimo na druge voznike in se zgražamo še huje kot nad športniki med prenosi tekem.

Zavrgel jo je kot smet

Na tisoč evrov denarne kazni je bil na puljskem sodišču obsojen hrvaški upokojenec iz Marčane, ker je zapustil in zanemarjal svojo psičko. Po pisanju portala Istarski je moški leta 2019 svojo hudo poškodovano mešanko Laki z nezdravljenim zlomom tačke predal lokalni prostovoljni organizaciji za skrb za živali Snoopy. Tam jo je pustil in se niti enkrat pozanimal, kaj se dogaja z njo. Psički so našli dom dom. Sodišče je odločilo, da je žival, ki je potrebovala nujno veterinarsko oskrbo in zdravljenje, zapustil in zanemaril, s čimer je ogrozil njeno življenje. Hrvaški aktivisti za pravice živali so z razsodbo zadovoljni, a opozarjajo, da sodišče o takih primerih vse premalokrat razpravlja. Podobno tudi pri nas, dodajamo mi. Le spomnite se moškega iz Kopra, ki je kužka tako peljal na »sprehod«, da ga je privezal na moped in vlekel za seboj. Truplo pa nato odvrgel v smeti. Res je plačal kazen, ni pa odgovarjal zaradi mučenja živali.

Jelen, ne medo

Veliko bolj špasna prigoda – a ne zanj! - pa se je pripetila slovenskemu pohodniku, ki je občudoval lepote avstrijskega narodnega parka Visoke Ture. Sredi pohajkovanja po gozdu mu je rjovenje medveda nagnalo strah v kosti. Začelo se je že malo mračiti, zato je bila okolica še bolj strašljiva. Umikal se je, a mu je preteč zvok sledil. Pozno zvečer je prispel do nekega slapa, a je bil že tako prestrašen, da je splezal na drevo in čakal. Na mir, tišino, da se medved že končno spravi spat! Okoli treh ponoči mu je prekipelo. Na pomoč je poklical gorske reševalce. Ti so ga najprej poučili, da je pravzaprav slišal rukanje jelena, ki se pari, ne pa srhljivega medveda. Premraženega in lačnega so ga pospremili v dolino.