Od začetka vojne v Ukrajini, so številni Rusi pobegnili iz države. Nekateri so se bali mobilizacije, drugi pa so nasprotovali vse večji represiji nad tistimi, ki nasprotujejo oblastem. Do namere dume o preverjanju državljanov, prihaja v času, ko se je iz Izraela zaradi izbruha spopadov vrnilo več ruskih državljanov.

»Številni državljani, ki so se vrnili, so si dovolili dajati javne izjave v tujini, da bi diskreditirali Rusijo, vodstvo države in ruske oborožene sile v povezavi s posebno vojaško operacijo v Ukrajini,« je sporočil ruski parlament. Pri tem je izrecno omenil nekatere umetnike, poslovneže pa tudi sorodnike uradnikov, ki bi se po mnenju dume lahko vedli nepatriotsko.

S preverjanjem državljanov, ki se vračajo v Rusijo, si duma želi identificirati morebitne kritike in ugotoviti, ali so krivi diskreditiranja oboroženih sil in ali so v preteklosti financirali ukrajinske sile. Duma je po poročanju ruske tiskovne agencije Interfax predlog v četrtek posredovala tožilstvu, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Zakonodajalci v Moskvi so sicer že večkrat opozorili, da kritiki vojne v Rusiji niso dobrodošli. Predsednik dume Vjačeslav Volodin pa je nedavno izjavil, da je vsakomur, ki podpira zmago Ukrajine, zagotovljen Magadan, s čimer je mislil na zaporniška taborišča na skrajnem vzhodu države, od katerih nekatera izvirajo še iz časov diktatorja Josipa Stalina.