Predstavništvo Hrvaške turistične skupnosti v Sloveniji že od lanskega leta v skladu s poslovnim načrtom strateške promocije hrvaškega turizma predstavlja nove turistične regije, o katerih je slovenska javnost doslej vedela manj. Njihov cilj je promovirati tudi tiste dele Hrvaške, ki niso ob obali, a ponujajo izjemno zanimive vsebine skozi vse leto. Kot je na poslovnem brunchu povedal Bruno Bonifačić, gostitelj in direktor predstavništva Hrvaške turistične skupnosti v Sloveniji gre predvsem za kontinentalni in osrednji del Hrvaške, osrednjo Istro, Gorski Kotar in Liko, ter zaledje obmorskih regij od Zadra do Dubrovnika. »Zadovoljni smo, da smo lahko slovenski javnosti predstavili turistično regijo osrednje Hrvaške, ki združuje sedem lokalnih turističnih regij in ki je ob tej priložnosti predstavila vso bogastvo svoje turistične ponudbe v vseh segmentih - od možnosti za aktivni oziroma outdoor turizem, eno in kulinarične scene do izjemne neokrnjene narave in bogate kulturne dediščine,« je povedal Bonifačić.

Kjer se prepletata tradicija in inovacija

Osrednja Hrvaška je velja za destinacijo, ki gostu lahko ponudi izjemno raznolikost hkrati pa pritegne pozornost turistov vseh profilov. Kombinacija ohranjene narave, bogate kulturne dediščine, termalnega turizma, številnih možnosti za aktivne počitnice, avtohtone ekološke gastronomije in vrhunske enologije je tisto, kar to regijo postavlja na zemljevid počitniških destinacij, ki jih velja raziskati. Kot je izpostavila Ivana Alilović, direktorica Turistične skupnosti Zagrebške županije, Osrednja Hrvaška, s svojo bogato kulturno dediščino, čudovitimi naravnimi lepotami in izjemno gastronomijo, privablja vedno več obiskovalcev z vsega sveta. »Tu se prepletata tradicija in inovacija, ustvarjata edinstveno vzdušje, ki pusti nepozaben vtis. Vstop Hrvaške v Schengensko območje pa predstavlja ključen korak k utrditvi turističnega sodelovanja med našimi državami,« je povedala Alilović in dodala, da prav odprte meje EU omogočajo popotnikom svobodno gibanje in lažji dostop do naših destinacij. Nenazadnje si prav preko klasterja Osrednje Hrvaške prizadevajo spodbuditi sodelovanje med turističnimi subjekti, lokalnimi oblastmi in partnerji iz Slovenije, da bi ustvarili nepozabna doživetja za vse goste.

Povabilu na neformalno druženje se je odzval tudi Boris Grigić veleposlanik Hrvaške, ki je prepričan, da kontinentalni del Hrvaške iz leta v leto izboljšuje svojo turistično ponudbo in tako gostom omogoča vrhunsko turistično izkušnjo. »Z vstopom Hrvaške v Schengen pa se je avtohtona turistična ponudba osrednje Hrvaške še bolj približala slovenskim gostom, ki so tudi letos med najštevilčnejšimi tujimi gosti na Hrvaškem. Verjamem, da se bo ta trend nadaljeval,« je prepričan veleposlanik. O trendu naraščanja slovenskih gostov pri sosedi Hrvatih pričajo tudi številke; do sedaj so slovenski turisti na Hrvaškem realizirali 1,5 milijona prihodov in 10,2 milijona nočitev. To predstavlja pomembno 6-odstotno rast prihodov v primerjavi z lanskim letom. V primerjavi z letom 2019 pa so dosegli 5-odstotno rast prihodov.