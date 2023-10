Lidl Slovenija ima skoraj 2000 zaposlenih na 70 lokacijah po Sloveniji, zato je potreba po internem komuniciranju velika, saj bodo sodelavci samo tako lahko povezani med sabo. »Zato smo preko interne aplikacije za zaposlene, ki je dostopna vsem na mobilnih telefonih (uporablja jo 86 odstotkov zaposlenih), poskrbeli za hitro in dvosmerno komunikacijo, v letu 2022 pa kanal okrepili še z redno mesečno video vsebino Lajf TV, s katero smo že v prvem letu presegli zadane cilje.«

Igralci so zaposleni

Lajf TV je mesečna mozaična oddaja (format reportaže), ki v ospredje postavlja zaposlene. S pripravo so pričeli postopoma. Konec leta 2021 so imeli testno fazo, januarja 2022 pa so začeli redno objavljati kratke, približno petminutne videe. »V njih mesečno povzamemo najpomembnejše informacije podjetja za pretekli mesec. Lajf TV je namenjen sodelavcem in sodelavkam – od lidlovcev za lidlovce. Tako so zaposleni že na samem začetku ustvarjanja sodelovali z glasovanjem za ime rubrike.« Vsebine so pripravljene premišljeno, glede na fokus, ki ga želijo posvetiti raznolikim tematikam. Ker video vsebine gledajo zaposleni v različnih delih dneva in ob različnih priložnostih, so vsi videi opremljeni s podnapisi. »Lajf TV ni klasično interno podajanje informacij v video vsebini, ampak smo naredili korak več.« Vsak mesec gredo na teren: v trgovine, skladišča ali na različne upravne lokacije. V ospredje postavijo zaposlene na različnih delovnih mestih, ne le na vodilnih položajih. »Posnamemo različne projekte, se skupaj veselimo dosežkov in predvsem pokažemo obraze in pristne ljudi, ki ustvarjajo Lidl Slovenija.«

Glavne zvezde mesečnih Lajf TV-jev so zaposleni, ki vodijo svoj projekt in tako predstavijo pomembne informacije za sodelavce skozi format slike in zvoka. Ti sogovorniki so strokovnjaki na svojih področjih, a niso vajeni nastopov pred kamero, zato je še toliko bolj prijetno videti neverjetno zavzetost zaposlenih ob pripravi na sam nastop in ponos ob predvajanju.

TV v številkah

Če bi morali rezultate, ki jih prinaša Lajf TV, prevesti v številke, bi te povedale sledeče: posamezni Lajf TV si v povprečju ogleda 510 zaposlenih, medtem ko število 14.3742 pomeni skupno število vseh ogledov v obdobju med januarjem in decembrom 2022. To vodi v povečano zavzetost in pripadnost zaposlenih ob pripravi projektov, krepi se želja posameznih oddelkov po vključitvi v oddajo, opazno večja je interna prepoznavnost projektov in odgovornih oddelkov, sledijo pa tudi vzpodbudni komentarji pod objavami in posledično krepitev povezanosti med zaposlenimi. »Mesečno oddajo Lajf TV nadaljujemo tudi v letu 2023. Do septembra smo posneli devet epizod, ki si jih povprečno ogleda 25 odstotkov zaposlenih,« pravijo v Lidlu. Prav tako letos niso spreminjali formata, še naprej gre za vnaprej posnete vsebine v stilu reportaže.