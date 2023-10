Letošnje poletje nas je nagradilo s podaljški. A ker je vsega lepega enkrat konec, se moramo počasi pripraviti tudi že na zimo, ki po napovedih strokovnjakov za uvid v vremensko napoved že čaka v nizkem startu, da plane nad nas in naše radiatorje. »Kurilna sezona se bo tako začela dokaj kasno. Doslej smo imeli v zadnjih 60 letih zgolj pet začetkov kurilne sezone po 15. oktobru. In letos kaže, da bo to šesti tak oktober,« je vremensko prihodnost za Slovenske novice začinil meteorolog Brane Gregorčič. Tudi laična stroka se je v oddaji 24 ur na Pop TV poigrala s tem, kaj nas čaka v ne tako daljni bodočnosti. »Temperature se bodo spustile okoli prvega krajca, torej okoli 20., 25. oktobra. Upam, da se ne bo zavleklo do vseh svetih, ker to pomeni, da bodo pozimi zameti. Mihael, 29. septembra, je bil v kristalno jasni noči, kar pomeni hudo in ostro zimo. Pripravimo se in nabrusimo lopate,« nam je na podlagi ljudskih modrosti prerokoval ljubiteljski vremenar in pisec vremenske pratike Dušan Kaplan. Zatorej ni nič presenetljivega, da je naša falanga slavnih izkoristila ugodne vremenske razmere in zračne tokove ter preletela kar nekaj poldnevnikov.

Zaljubljeni predsednik in njegova uradna spremljevalka sta krenila na zahod. »Robert Golob svojo Tino odpeljal v Španijo, kjer se je srečala celo s ... kraljico!« se je one dni razbohotil naslov na spletnem obveščevalcu metropolitan.si, od koder so svoj bralni krožek podučili, da je v Granadi potekalo tretje zasedanje Evropske politične skupnosti (EPC), kjer je mnenja in stališča o aktualnih vprašanjih izmenjalo več kot 40 voditeljev iz vse Evropi, srečanja pa se je udeležil tudi predsednik vlade Republike Slovenije Robert Golob, ki je s seboj v Španijo vzel svojo partnerico Tino Gaber. Kot so še priobčili, so voditelji zasedanje sklenili z večerjo in ogledom kulturne znamenitosti, palače Alhambre, kjer je premierja Goloba in Gabrovo pozdravil celo španski kraljevi par kralj Filip VI. in kraljica Letizia.

V nasprotju s predsedniškim parom pa sta dve dami, Vesna Milek in Polona Vetrih, krenili za vzhod. Kot so izvedeli v reviji Lady in se s tem pohvalili pred širšo javnostjo, je minule dni legendarna igralka, pripovedovalka zgodb, ki s polnim in razgibanim življenjskim repertoarjem velja za samosvojo damo, kot so Vetrihovo predstavili v uvodu, uživala v lepotah Japonske, ki jo je, kot so pripomnili, obiskala prvič, čeprav je bila vrsto let na njenem sezamu. Na zaslužen počitek in po navdih se je na Rodos odpravila še ena pripovedovalka zgodb, pisateljica, novinarka in kolumnistka Vesna Milek, ki so jo v reviji Suzy označili za mistično žensko, saj kot so namignili v svojem eseju, jo je k sebi zvabil skrivnostni Rodos, kjer se prepletajo različne plasti zgodovine. »Tam se je srečala z ostanki zdravilnih termalnih izvirov iz antičnih časov, ki sta jih priporočala že Herodot in Hipokrat, ter s čudovito arhitekturo mojstrov Pietra Lombardija in Armanda Bernabitija. Koščki otoka so jo prevzeli s prizori iz številnih filmov in televizijskih serij. Celo iz ene njenih najljubših, v katerih je detektiv Hercule Poirot raziskoval trikotnik na Rodosu,« je podroben zapis z njene mistične in krepčilne ekskurzije. Seveda pa je bila poleg natančnega potopisa priložena še mistična fotografija s sončnim zahodom oblite Milekove.

Tanja Žagar ob morju

Kako sploh nastajajo ovekovečeni spomini na fotografijah, ki jih v svet in splet pošiljajo naše znamenite osebnosti, pa smo izvedeli iz sestavka, ki so ga na primeru Eve Irgl zainteresirani javnosti predočili v Slovenskih novicah, kjer so izpostavili, da je za eno, po njihovem skromnem mnenju, najbolj zanimivih slovenskih političark čudovito poletje, med katerim je svoje sledilce razvajala s čudovitimi fotografijami s potovanj. »S svojim srčnim izbrancem Davorjem Božičem se je potepala po italijanskih mestih, uživala v arhitekturi in umetnosti. Utrinke s popotovanj je s svojimi sledilci delila že poleti, zdaj pa je razkrila še zakulisje nastanka počitniških fotografij, kot smo lahko prebrali v naslovu. In kako nastajajo ti umetniški čudeži, so zapisali kar v podnaslovu: »Ona se postavi in nastavi, on pa jo fotografira.«

Kako pa se fotografira Tanja Žagar? Kot kaže, tudi nekako tako, da se postavi in nastavi, on, najverjetneje gre za njenega moža Mikija Šarca, pa pritisne na sprožilec. V eni izmed takšnih akcij smo imeli možnost občudovati Žagarjevo, ki je pozirala nekje ob morju, kar je povsem navdušilo popisovalce prigod naše eminentne zvezdniške srenje, saj so izpostavili, da Tanja ne skriva, da rada preživlja vikende aktivno in da se skupaj z družinico rada odpravi proti soncu, kjer se skupaj predajajo sladkemu niču. »Pretekli vikend so še posebej uživali, saj je bilo vreme kot naročeno za izlet na morje, in Tanja ni skrivala, da se je takšnega izleta še kako veselila. Ob tem je objavila fotografijo, ki je mnoge navdušila, seveda pa so si mnogi želeli, da bi bili tudi sami lahko na njenem mestu,« je reportaža z njene fotografske seanse, pri čemer seveda niso pozabili poudariti, da si je Tanja za to priložnost izbrala temne pajkice in roza majico, obraz pa si je pred močnim soncem zaščitila s športno kapo.

Jasna Kuljaj pozna veliko kmetij

Ker je Organizacija združenih narodov 15. oktober razglasila za svetovni dan kmetic, je povsem logično, da so se v reviji Lady posvetili dnevu, ki so ga označili za dan, ki pooseblja prispevek kmetic k trajnostnemu kmetovanju, varni oskrbi s hrano in igra pomembno vlogo pri zmanjševanju revščine na podeželju, v čast tem delovnim ženskam pa so se ob tej priložnosti razgovorili znani obrazi, ki so tudi sami povezani s kmetijo. Ena izmed njih je Jasna Kuljaj, ki so jo okarakterizirali kot voditeljico brez dlake na jeziku, tekstopisko in producentko, zaupala pa jim je, da bo vedno na strani kmečkih žena, in to ne zgolj 15. oktobra. »Sama sicer ne spadam mednje, čeprav marsikdo tako misli. Doma imamo namreč vinograde, me pa pogosto kdo vpraša, koliko glav živine imamo, in takrat se res od srca nasmejem. Ker pa na Dolenjskem, kjer živijo moji straši, poznam veliko kmetij in seveda kmetic, bi rekla samo eno – privoščila bi jim, da bi malo izpregle in si vzele več časa zase,« je dejal Kuljajeva. V nasprotju z njo pa je Zvezdana Mlakar, ki je v anketi nastopila kot dramska igralka, voditeljica in pisateljica, kot se je pohvalila, čisto prava kmetica, ki je predana zemlji, živalim, naravi, domu in delu. »Svetovni dan kmetic dobro poznam, večkrat sem na ta dan že bila na obisku pri kmeticah in se jim pridružila na njihovem praznovanju. Ne znam povedati z besedami, kako sem vesela, da sem ena izmed njih tudi jaz,« je povedala Mlakarjeva.

Niso pa zgolj kmečke ženske tiste, ki znajo vihteti vile, motike in štiharice. Kot je v taistem sredstvu obveščanja izdal modrijan Blaž Švab, tudi njega še danes najbolj pomirja in mu najbolj prija stik z materjo zemljo in naravo. »Najlepše spomine imam na to, ko smo se ukvarjali z domačimi opravili in tudi kot otroci zelo veliko delali, a se pri tem imeli super, še najbolj super pa po tem, ko je bilo dela konec in smo dobro jedli. Še vedno zelo rad pomagam, če je treba in sem prost. Zelo rad grem fizično delat: grabit, prekopavat in podobno. Telo imam namreč zaradi glasbe ves čas na 150 obratih, tako da mi prija fizični napor, potrebujem ga,« je o svojih stikih s kmečkimi opravili razglabljal Švab.