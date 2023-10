Nogometni klub Celje je po odhodu Alberta Riere na včerajšnji tiskovni konferenci uradno predstavil novega trenerja Damirja Krznarja. Hrvaški trener prevzema moštvo ob najboljšem času, saj je Celje po enajstih krogih s 26 točkami vodilni klub v 1. slovenski nogometni ligi. »S strokovno ekipo smo po vožnji z vlakcem smrti pri Mariboru načrtovali daljši premor, a ko so na vrata potrkali Celjani z zelo mamljivo ponudbo, smo se odločili zelo hitro. Zelo spoštujemo vse, kar se v Celju dela in se je že naredilo. Prepoznali smo, da lahko tu s svojo filozofijo uspemo. Navezani smo na slovensko ligo, s katero smo rasli, vanjo se z veseljem vračamo,« so bile uvodne besede Damirja Krznarja. V Celju so včeraj za tri leta tudi podaljšali pogodbo z vezistom Tamarjem Svetlinom.

»Temeljito smo preučili vse možnosti. Analizirali smo vse strokovne in karakterne parametre in način dela z mladimi ter igranja v Evropi. Prvi kandidat, o katerem sem razmišljal, je bil Damir. Ker ga je Maribor zamenjal, je morda moj izbor za koga presenetljiv. Toda glede na vse analize je bil Damir Krznar idealen kandidat. Pri njem nisem videl slabosti,« je pojasnil predsednik Celja Valerij Kolotilo ter dodal: »Imeli smo ogromno odprtih možnosti, tudi druge trenerje iz tujine. Izbrali smo najboljšo možno opcijo v Sloveniji in tudi na Balkanu.«

V nadaljevanju tiskovne konference je Krznar med drugim dejal, da bo naredil vse, da Celje do konca lige obdrži vodilno mesto. Pravi, da je lestvica po enajstih krogih realna, da bodo največji tekmeci Olimpija, Maribor in Koper. Hrvat je Celjanom pihal na dušo z izjavo, da ga navdušuje celjsko sistemsko delo in konstantna rast. Zaveda se tudi, da njegov izbor ni zadovoljil vseh navijačev, a si bo trudil pridobiti njihovo zaupanje. Obregnil se je še na daljšo poškodbo Matka in odgovoril, da mora klub najti novega nosilca igre.

Nekdanjega španskega reprezentanta in trenerja Celja Alberta Riero so včeraj uradno imenovali za trenerja francoskega nogometnega drugoligaša Bordeauxa, kjer je sicer med letoma 2003 in 2005 tudi igral. Riera se je dogovoril za dveletno pogodbo, Celju pa pripada odškodnina v višini 600.000 evrov.