V taborih Slovenije in Finske raste napetost pred jutrišnjo tekmo leta v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo, ki bo ob 18. uri v razprodanih Stožicah​. V spektakel sedmega kroga skupine H vstopa vodilna Slovenija s točko prednosti pred tretjeuvrščeno Finsko. Tri zmage na zadnjih štirih tekmah bi Sloveniji zanesljivo prinesle nastop na evropskem prvenstvu prihodnje leto v Nemčiji. A pot na zaključni turnir bi bila realna le ob zmagi proti Finski, saj bi imela pred njo štiri točke prednosti. V primeru remija ali poraza bi bili Kek in njegovi varovanci pred zahtevno misijo, saj bi morali na zadnjih treh tekmah v gosteh premagati odpisano Severno Irsko, prvo favoritinjo skupine Dansko in doma Kazahstan, ki ima v četveroboju za dve mesti v Nemčiji prav tako svojo računico.

Finska je v kvalifikacijah edina premagala Slovenijo

Finska je edina reprezentanca, ki je na zadnjih 12 tekmah premagala Slovenijo. V Helsinkih, kjer je bilo junija 2:0, je Slovenija brez poškodovanega kapetana Jana Oblaka odigrala najslabšo tekmo v letošnjih kvalifikacijah. Tedaj je bilo v slovenski igri premalo odločnosti, samozavesti in agresivnosti. »V Helsinkih smo imeli slab dan, ki se lahko zgodi vsakemu. Vemo, kaj je šlo narobe, in imamo načrt, kako stvari popraviti. Tega seveda ne bom razkrival pred tekmo. Vemo, kaj moramo narediti in kaj je naš cilj. Je enak, kot je bil septembra, to je šest točk. Smo v odličnem položaju pred zaključkom kvalifikacij, vse imamo v svojih nogah in na nas je, da to izkoristimo,« je jasen vezist Adam Gnezda Čerin. Septembra je Slovenija osvojila načrtovanih šest točk z zmagama proti najslabšima reprezentancama v skupini Severni Irski (4:2) in San Marinu (4:0). Finska je minuli mesec v gosteh porazila Kazahstan (1:0) in doma brez strela na gol izgubila z Dansko (0:1), s čimer je končala serijo štirih zmag zapored.

Na papirju ima Slovenija kakovostnejšo reprezentanco, vendar bo to morala potrditi tudi na igrišču. V golu je adut Finske vratar Lukaš Hradecky, ki se je rodil v Bratislavi, a se je pri enem letu preselil na Finsko, kamor je njegov oče odšel igrat odbojko. Hradecky, ki ima tudi slovaški potni list, je med nosilci igre Bayerja iz Leverkusna, vodilnega moštva nemške bundeslige s šestimi zmagami in remijem. Na osmih tekmah v letošnji sezoni je mrežo štirikrat ohranil nedotaknjeno, prejel pa je šest zadetkov. V obrambi je poveljnik 29-letni Robert Ivanov, potomec očeta Rusa in mame Finke, član nemškega drugoligaša Eintrachta iz Braunschweiga. Finska zvezna vrata premore veliko izkušenj, saj vsi stalno igrajo v svojih klubih. Glede na tržno vrednost 5,5 milijona evrov (največ med finskimi reprezentanti) je v njej prvi zvezdnik 27-letni Glen Kamara, ki se je v Tampareju rodil staršem iz Sierre Leone in že vso kariero igra v Angliji (trenutno član drugoligaša Leedsa) ter na Škotskem.

Strelec gola proti Sloveniji Oliver Antman poškodovan

Največja nevarnost za slovenski gol bo nedvomno Teemu Pukki, ki v Ljubljano prihaja v izjemni strelski formi, saj je konec tedna dosegel štiri gole za Minnesoto v severnoameriški ligi MLS ob zmagi s 5:2 proti Los Angelesu. Od poletnega prihoda iz angleškega drugoligaša Norwicha v ZDA je dosegel že deset zadetkov na 13 tekmah, medtem ko je v letošnjih kvalifikacijah za reprezentanco prispeval en zadetek in štiri asistence. Pukki je bil z desetimi goli (četrti strelec kvalifikacij) gonilna sila reprezentance, ki je dosegla prvo uvrstitev na veliko tekmovanje – evropsko prvenstvo leta 2020, ki je bilo zaradi covida-19 izvedeno 2021. Odličen napadalec je tudi Joel Pohjanpalo (italijanski drugoligaš Venezia), strelec prvega gola proti Sloveniji v Helsinkih. Zaradi poškodbe bodo manjkali Oliver Antman, strelec drugega gola proti Sloveniji in za zmago na gostovanju v Kazahstanu, ter vezista Illmari Niskanen (Exeter City) in Anssi Suhonen (Hamburger). »Slovenija je eden naših glavnih tekmecev, vodi v skupini, zato nas čaka zahtevno gostovanje. V tekmo moramo vstopiti z zmagovalno miselnostjo,« je povedal selektor Finske Markku Kanerva.

V kvalifikacijah za evropsko prvenstvo bo danes sedem tekem. Spored, skupina B, ob 20.45: Nizozemska – Francija, Irska – Grčija, vrstni red: Francija 15, Nizozemska (-1) in Grčija po 9, Irska 3, Gibraltar 0; skupina F, ob 18. uri: Estonija – Azerbajdžan, ob 20.45: Avstrija – Belgija, vrstni red: Belgija in Avstrija po 13, Švedska 6, Azerbajdžan (-1) in Estonija po 1, skupina J, ob 20.45: Islandija – Luksemburg, Liechtenstein – BiH, Portugalska – Slovaška, vrstni red: Portugalska 19, Slovaška 13, Luksemburg 10, BiH in Islandija po 6, Liechtenstein 0.

*** Na papirju ima Slovenija kakovostnejšo reprezentanco, vendar bo to morala potrditi tudi na igrišču. V Helsinkih tega ni naredila.

Seznam Finske za Slovenijo Vratarji: Lukas Hradecky (Bayer Leverkusen. Nem), Viljami Sinisalo (Exeter City, Ang), Hugo Keto (Sandefjord, Nor), branilci: Arttu Hoskonen (Cracovia, Rom), Richard Jensen (Aberdeen, Ško), Robert Ivanov (Eintracht Braunschweig, Nem), Matti Peltola, Miro Tenho, Pyry Soiri, Tuomas Ollila (vsi HJK, Fin), Diogo Tomas (Odd, Nor), Nikolai Alho (Volos, Grč), Jere Uronen (Charlotte, ZDA), Noah Pallas (Oulu, Fin), Leo Väisänen (Austin, ZDA), vezisti: Glen Kamara (Leeds United, Ang), Robert Taylor (Inter Miami, ZDA), Rasmus Schüller (Djurgarden, Šve), Kaan Kairinen (Sparta Praga, Češ), Niilo Mäenpää (Warta Poznanj, Pol), Daniel Hakans (Valerenga, Nor), Lucas Lingman (HJK, Fin), napadalci: Benjamin Källman (Cracovia, Rom), Teemu Pukki (Minnesota United, UDA), Marcus Forss (Middlesbrough, Ang), Joel Pohjanpalo (Venezia, Ita).