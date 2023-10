Nevarnost mine, strah ne

Kako razširjeno je družinsko nasilje, zgovorno priča podatek, da policisti vsako leto izrečejo okoli 1000 ukrepov prepovedi približevanja. Dnevno tako obravnavajo dva do tri primere, v katerih se žrtve odločijo za prijavo groženj in nasilja, policisti pa presodijo, da gre za nujen primer. Že prijavljenih nujnih primerov je torej toliko, da bi, če bi želeli zagotoviti stoodstotno varnost žrtev družinskega nasilja in bi vse nasilneže pošiljali v pripor, morali zgraditi še vsaj dva zapora s kapaciteto največjega slovenskega zapora na Dobu.