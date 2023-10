Fascinantno je namreč dejstvo, da ga. Zakonjšek v svojem komentarju neprofesionalno »udriha« po igranih celovečernih filmih, ki so bili prikazani na letošnjem Festivalu slovenskega filma v Portorožu. Pri tem pa je vredno dodati, da je točno te filme gospa sama kot ena od treh selektorjev umestila v program.

Da bralcem lažje obrazložimo nastalo situacijo, podajamo primerjavo z nogometno ekipo. To je namreč tako, kot bi (plačani) selektor nogometne reprezentance v ekipo povabil dva igralca, z njima podpisal pogodbo in ju poslal na tekmo, nato pa bi ta isti človek šel kot (plačani) novinar na televizijo komentirat prenos tekme, kjer bi glasno tolkel po nesposobnosti teh istih dveh igralcev.

Če festivalski selektorji ne prepoznajo določenih filmov kot vrednih prikazovanja na Festivalu slovenskega filma, se lahko odločijo, da jih ne sprejmejo. Če pa so zaradi drugih razlogov primorani filme vseeno umestiti v program in se s tem ne strinjajo, imajo vedno možnost imeti hrbtenico in odstopiti s pozicije selektorja ali selektorice.

Nikakor pa ni sprejemljivo filmov umestiti v program kot selektorica in nato nehigienično udarjati po njih kot novinarka. Če se navežemo še na predstavitev Strateškega načrta za razvoj AV industrije do 2030 na tem istem festivalu, tako pisanje označujemo kot navadno povzročanje gospodarske škode filmom, ki so večinoma pred glavno distribucijo.

Čestitke vsem filmom in srečno na nadaljnji distribucijski poti.

Žiga Virc, režiser in scenarist filmov Houston, imamo problem!, Poletje '91, Trst je naš! in Poslednji heroj

Iza Strehar, scenaristka filmov Prasica, slabšalni izraz za žensko, Poslednji heroj, Poletje '91 in koscenaristka filmov Smučarske sanje, Duhovnica

Boštjan Virc, producent filmov Babičino seksualno življenje, Poslednji heroj, Houston, imamo problem!, Poletje '91, Smučarske sanje, Duhovnica