#kritika Kratek korak do raja

V zadnjih letih so slovensko pianistično krajino vzvalovili predvsem dosežki Aleksandra Gadžijeva, medtem ko se je poprej zdelo, da celotno sceno že desetletja obvladujejo predvsem nastopi Dubravke Tomšič Srebotnjak. Redki pianisti so se trudili s pripravljanjem velikih recitalov, na katerih so predstavljali najtežjo tvarino tako v tehničnem kot tudi interpretacijskem smislu, zato je toliko bolj pomembno, da je recital pripravil mladi Urban Stanič, ki je produkt slovenskega glasbenega šolstva, čeravno v zadnjih letih pili svoje znanje tudi v tujini.