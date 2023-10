Sanje o posebnem načinu medgeneracijskega povezovanja so se uresničile in v DEOS Centru starejših Notranje Gorice so s 1. septembrom odprli vrtec. V tujini so tovrstne prakse že preizkusili in ugotovili, da otroci pomembno prispevajo k boljšemu počutju starejših in obrnjeno, starejši lahko otrokom dajo mnogo. Medgeneracijsko sobivanje in sodelovanje pripomoreta k razvoju empatije, solidarnosti in razumevanju posebnosti generacij. »Prostore vrtca smo lično in po vseh predpisih uredili ter se povezali z Angelinim montessori vrtcem iz Ljubljane, ki je določil, da bo v centru tako imenovana modra soba z dvema kvalificiranima vzgojiteljicama, ki bosta skrbeli za program, v katerega bo lahko vključenih do največ 17 otrok starosti od enajst mesecev do pet let in pol,« je povedala Ana Petrič, direktorica centra starejših, in iskreno dodala: »Kdo bi rekel, da je to noro, sami menimo, da je vizionarsko.«

Z otroki iz vrtca dobro sodelujejo

Na račun vrtca zmogljivosti centra niso zmanjšali, poskrbeli so le, da bo prostor dobro uporabljen in da bodo začeli izvajati novo medgeneracijsko prakso, za katero upajo, da se bo v nadaljevanju širila tudi v druge domove in centre za starejše po Sloveniji. »Po nekaj mesecih sodelovanja lahko trdimo, da se naši upi in želje uresničujejo ter da z otroki iz vrtca dobro sodelujemo. Povezujemo se pri aktivnostih, kot so sprehodi, delavnice, branje pravljic in druge aktivnosti, hkrati pa je poskrbljeno, da lahko vrtec in center izvajata vsak svoje aktivnosti, tako imajo stanovalci kot tudi otroci dovolj prostora za igro in individualne aktivnosti,« je povedala Petričeva.

Vrtec montessori je na voljo vsem, ki želijo vanj vpisati svoje otroke, tudi za otroke zaposlenih. Otrokom so v omenjenem vrtcu na voljo posebej zasnovani materiali, ki so prilagojeni njihovim razvojnim fazam in spodbujajo razvoj motoričnih, senzoričnih, jezikovnih in kognitivnih sposobnosti. »Sedaj smo to okolje umestili poleg tistih, ki v sebi nosijo ogromno znanja, modrosti, izkušenj in dobrih praks, hkrati pa so vse to voljni predati naprej. Izredno nas veseli, da nam je uspelo realizirati zastavljeno in še bolj, ko vidimo vse te nasmejane in raznežene obraze starejših ter žar v njihovih očeh, ko se povezujejo z otroki iz vrtca,« je povedala sogovornica in dodala, da imajo lahko otroci iz vrtca kar 210 babic in dedkov, starejših, ki jih veseli, da je v centru še več življenja in da se od nove energije kar iskri.

Skupaj počnejo zabavne stvari

Zanimanje je veliko, še vedno pa je na voljo nekaj prostih mest. »Otroke lahko v vrtec vpišejo tudi zaposleni in s prihodnjim šolskim letom bo tudi tako,« je povedala Petričeva in dodala, da so stanovalci vrtec in malčke iz vrtca zelo dobro sprejeli. »Ravno zadnjič mi je prišel 'prvi sosed', stanovalec, ki živi poleg modre sobe, povedat, da so bili otroci z vzgojiteljicama pri njem na obisku in da jim je pripravil čaj. Naslednjič pa bo zanje spekel jabolčni zavitek,« je povedala in dodala, da so z vrtcem skupaj oblikovali kar nekaj aktivnosti. »Na primer tedensko pravljičarko/pravljičarja, ko stanovalka ali stanovalec v vrtcu bere pravljico. Potem skupne gibalne urice pod vodstvom fizioterapevtke in delovne terapevtke. To je zagotovo pozitivno, saj ne poznam vrtca, v katerega bi bili vključeni tudi tovrstni strokovnjaki.« Tako so ob svetovnem dnevu alzheimerjeve bolezni izvedli vsakoletni sprehod za spomin in zraven so bili tudi malčki iz vrtca. »Nekateri so se želeli peljati s posebnim kolesom in stanovalci so jih tako zaščitniško držali, da je bilo prav ganljivo opazovati, kako v njih prebudijo skrb in zanimanje, da skupaj nekaj zabavnega počnejo.« V prihodnje načrtujejo tudi druženje z otroki, starši in stanovalci, da tudi starši spoznajo starejše, ki v vrtec zahajajo najpogosteje in s katerimi so otroci največ v stiku.