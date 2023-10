#intervju Sabine Kirchmeier, danska jezikoslovka in predsednica združenja EFNIL: Evropski jeziki so si v sorodu

Danska jezikoslovka dr. Sabine Kirchmeier je predsednica združenja EFNIL – Evropskega združenja nacionalnih ustanov za jezik, katerega člani se ta teden družijo v Ljubljani, kjer Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU gosti konferenco Od ljudi za ljudi: spletni slovarji, jezikovni portali in vloga jezikovnih uporabnikov. Združenje letos praznuje dvajseti jubilej, vanj pa se povezujejo ustanove, ki po evropskih državah skrbijo za jezik in jezikovno opremljenost, kot recimo pri nas to počne že omenjeni Inštitut Frana Ramovša. Po besedah gostitelja srečanja dr. Kozme Ahačiča z inštituta so v Ljubljani ta hip vsi, ki kaj pomenijo na področju oblikovanja jezikovne politike.