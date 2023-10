V Osnovnem zdravstvu Gorenjske (OZG) so pridobili nove prostore Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov (CDZOM) ZD Škofja Loka in Razvojne ambulante s centrom za zgodnjo obravnavo ZD Kranj (enota Škofja Loka). Več kot 380.000 evrov vredna investicija v nekdanjem hotelu Transturist, ki novo podobo s temeljito prenovo dobiva pod imenom Lonca, je težko pričakovana pridobitev za lokalno okolje in bo omogočila kakovostnejše zdravstvene storitve. V CDZOM ponujajo strokovno podporo in pomoč otrokom, mladostnikom in njihovim staršem pri reševanju stisk ali ohranjanju in krepitvi duševnega zdravja, v razvojni ambulanti pa strokovnjaki z različnih področij preverjajo kakovost otrokovega razvoja in odkrivajo odstopanja od običajnega razvoja.

»Novi prostori nam zaposlenim ogromno pomenijo tudi zato, ker bomo imeli odslej vsaj osnovne pogoje za delo. Letos smo se namreč selili že v prostore nekdanjega Tehnika, kar je bila začasna rešitev. Veseli nas, da bo odslej tam center za odrasle in da smo se lahko na novi lokaciji tudi precej kadrovsko okrepili,« je zadovoljna vodja CDZOM Polona Žgajnar. Kljub kadrovski okrepitvi pa se čakalna doba pacientov na obravnavo v CDZOM žal ne bo bistveno skrajšala, je še poudarila Žgajnarjeva, saj bodo šle nekatere psihologinje na specializacijo in bodo delo v matični ustanovi v Škofji Loki v prihodnjem obdobju opravljale le enkrat tedensko.

Novi prostori v Lonci so ogromna pridobitev tudi za ekipo desetih sodelavk razvojne ambulante. »Pred selitvijo smo imele zaposlene na voljo le dva prostora in smo se morale v njih izmenjevati. Naš cilj, da imajo otroci razvojno ambulanto zagotovljeno v bližini doma, je dosežen,« je poudarila vodja razvojne ambulante Marcela Krmelj.

Vodja vseh gorenjskih razvojnih ambulant in pediatrinja Andreja Kovač je dodala, da razvojne ambulante v okviru ZD Kranj sicer delujejo na štirih lokacijah: na Jesenicah, v Radovljici, Kranju in Škofji Loki. Največ težav imajo z iskanjem specialnih pedagogov, logopedov in pediatrov.

V Bohinju namesto kontejnerja nov urgentni blok

V Bohinjski Bistrici pa so v sredo odprli nov prizidek zdravstvenega doma, ki bo namenjen urgenci in izolaciji. Kot je pojasnil župan občine Bohinj Jože Sodja, so se nujnosti gradnje urgentno-izolacijskega bloka zavedli v času epidemije covida, ko so morali ljudi obravnavati v kontejnerju na parkirišču. Poleg tega je zaradi oddaljenosti od Bleda in Jesenic Bohinj v veliki meri odvisen od lokalne urgentne službe.

Investiciji, ki jo je v večji meri financirala občina, nekaj denarja pa sta prispevala še Osnovno zdravstvo Gorenjske in ministrstvo za zdravje, so namenili dobrih 800.000 evrov. V prenovljenem prizidku bo delovala urgentna in dežurna služba, v času turistične sezone pa tudi turistična ambulanta. V Bohinju je namreč lahko ob lepem vremenu konec tedna tudi desetkrat več ljudi, kot je samih prebivalcev. »Najbolj pomembno pa je, da imamo tudi prostore za izolacijo, da se v primeru infekcij in epidemij pacienti ne bodo mešali s preostalimi obiskovalci zdravstvenega doma,« je ob tem dodal direktor ZD Bled - Bohinj Leopold Zonik.

Nov prizidek ima dobrih sto kvadratnih metrov, obsega pa ordinacijo s prevezovalnico, navezavo na obstoječi zdravstveni dom, čakalnico, sestrsko sobo, sobo za dežurno osebje, sanitarije ter prostor za komunalne in infektne odpadke.

Na območju Osnovnega zdravstva Gorenjske je v delu še nekaj drugih investicij, in sicer se na Bledu končuje gradnja nove ambulante nujne medicinske pomoči, na Jesenicah imajo pridobljene projekte za nov center za duševno zdravje odraslih ter center za duševno zdravje otrok in mladine, v Tržiču so začeli energetsko sanacijo, načrtujejo tudi prizidek zdravstvenega doma, v Kranju pričakujejo satelitski urgentni center, v Radovljici pa bo po načrtih prihodnje leto v vrtcu odprta nova razvojna ambulanta.

