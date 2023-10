Položaj v Gazi se naglo slabša, hrane, vode, zdravil in goriva je zaradi blokade Izraela vse manj. Namestnik vodje Svetovnega programa Združenih narodov za hrano Brian Lender je dejal, da se ljudje lahko kmalu znajdejo v skrajnem položaju, ker morda ne bo hrane, vode in storitev za preživetje, prav tako ne strehe nad glavo, ker Gazo od sobote nenehno raketirajo izraelska letala. Rdeči križ je zaprosil za izredni dostop za dostavo goriva preobremenjenim bolnišnicam, ki da se spreminjajo v mrtvašnice. V izraelskih napadih je bilo ubitih več kot 1400 ljudi in več kot 5300 tanjenih. Izraelski minister za energetiko Israel Katz pa je pozive Rdečega križa in drugih zavrnil ter nakazal pogoj: Hamas naj najprej izpusti približno 150 talcev, ki jih je zajel med svojo operacijo na ozemlju Izraela. »Človekoljubna pomoč Gazi? Nobenega električnega stikala ne bomo prižgali, nobenega vodnega hidranta ne bomo odprli, nobena cisterna z gorivom ne bo šla tja, dokler se talci ne vrnejo. Humanitarnost za humanitarnost. In nihče naj nam ne pridiga o morali,« je zapisal.

Predsednik vznejevoljen

Iz sveta se od sobote, ko se je začel napad Hamasa in vzel najmanj 1300 izraelskih življenj, vrstijo izrazi solidarnosti z Izraelom. Ta je takoj odvrnil z letalskimi napadi na Gazo, ki jo obvladuje Hamas, okoli palestinskega ozemlja pa zbral 300.000 vojakov, ki se očitno pripravljajo na kopenski poseg. Zato so se iz sveta začeli vrstiti tudi pozivi Izraelu k spoštovanju mednarodnega prava in proti kolektivnemu kaznovanju Palestincev. Izraelski predsednik Isaac Herzog se je včeraj precej vznejevoljeno odzval na vprašanja o spoštovanju mednarodnega prava. »Precej razočaran sem, da takoj sprašujete o tem. Niste videli? Videli ste (početje Hamasa), vsi ste bili tam. Zdaj torej začenjamo retoriko o vojnih zločinih, resnično?« je po poročanju CNN dejal na vprašanje njihove novinarke in dodal, da njegova država spoštuje mednarodno pravo ter da so obtožbe o vojnih zločinih »popolnoma vzete iz konteksta«. Na vprašanje britanskega Channel 4, ali so v očeh Izraela za dogodke odgovorni navadni Palestinci, ker ne odstranijo Hamasa, pa je po poročanju CNN dejal: »Z vsem spoštovanjem, če imate v svoji prekleti kuhinji raketo, ki jo hočete izstreliti name, se imam pravico braniti.«

Sicer je tudi ameriški zunanji minister Antony Blinken včeraj med obiskom Izraela pozval k »vsem razpoložljivim previdnostnim ukrepom za izogibanje žrtev med civilisti«. Dejal je tudi, da dokler obstaja Amerika, se Izraelu ne bo treba braniti samemu. Povedal je, da je bilo v napadu Hamasa ubitih 25 Američanov. Nato se je odpravil k palestinskemu predsedniku Mahmudu Abasu na Zahodni breg.

Svarila Iranu

Izrael je okrepil tudi vojaško prisotnost na severu pri meji z Libanonom, kjer prihaja do medsebojnega obstreljevanja s proiransko milico Hezbolah. Prvič od marčevskega diplomatskega zbližanja držav pa sta se po telefonu pogovarjala iranski predsednik Ebrahim Raisi in savdski prestolonaslednik Mohamed bin Salman. Po navedbah Teherana sta izpostavila nujnost »končanja vojnih zločinov nad Palestinci«.

Ameriški predsednik Joe Biden je medtem v Sredozemlje poslale še drugo letalonosilko, Iranu pa sporočil: Bodite previdni. Torej da naj se ne vmeša v vojno. Podatki ameriških obveščevalcev sicer kažejo, da je bil Iran nad napadom Hamasa na Izrael presenečen.