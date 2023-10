No, teden dni po njenem odstopu pa mineva tudi trinajst tednov od znamenite seje vlade, na kateri je cela serija ministrov podpisala mnenje, za katerega sploh niso vedeli, kaj pomeni. Ko so izvedeli, da so podpisali nekaj, za kar so prepričani, da je protiustavno, so se sicer prav tako posipali s pepelom, češ da ni bilo tako mišljeno in da jim strokovni sodelavci pač niso povedali, kaj imajo na mizi. Odstopili pa seveda niso. Ker v tem primeru je šlo za kršitve pravic beguncev, ne pa za denar ubogih slovenskih davkoplačevalcev. Se razume.