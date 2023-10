Z As boutique hotelom družina Raspopović nadaljuje tradicijo znane ljubljanske Gostilne AS.Stično točko Jaz by Ana Roš in As boutique hotela pa predstavlja krasen in drugačen zajtrk v hotelu, ki je več kot le prenočišče. Kot smo se lahko tudi sami, med sprehodom po danes odprtem hotelu, prepričali je prvi vtis močna izkušnja v samem osrčju Ljubljane.

Vizija Sebastjana Raspopovića je metropolitanstvo v Ljubljani. Arhitekturo popolnoma novega hotela, ki so ga začeli graditi v času epidemije, je zasnoval mednarodno priznani arhitekturni biro Ofis arhitekti, notranji design pa je rezultat sodelovanja lastnika hotela Raspopovića z arhitektko Janjo Bulc. Slednje je tudi opremila vseh trideset preprosto a izredno okusno opremljenih sob, ki se ponaša z vrhunskimi vzmetnicami in in svilnato posteljnino. Vse kopalnice so oblečene v kamen in dišijo po pariškem šiku. Sobe pa se ponašajo z enim najlepših razgledom na Ljubljanski grad. Skrbno načrtovana pa je bila tudi ureditev zelene okolice, ki je popestrila Knafljev prehod.

Zagotovo pa bo prestiž hotelu dodala vrhunska kulinarika restavracije JAZ by Ana Roš, ki ne sledi pravilom fine dininga, ampak spodbuja gosta, da si krožnike med seboj delijo in si tako pri mizi ustvarijo tisti čarobni občutek medsebojne ljubezni. Jedi v Jazu so bolj enostavne bodo sledile sezonski ponudbi. x