»Ta pozitiven rezultat smo dosegli, kljub temu da smo prodali manj artiklov,« je izjavo Ikee za javnost povzela francoska tiskovna agencija AFP.

Pri Ikei, kjer poslovno leto poteka od 1. septembra do 31. avgusta, medtem upajo, da bo septembrsko znižanje cen pomagalo pri obrnitvi dveletnega trenda zmanjševanja obsega prodaje, ki ga je povzročila naraščajoča inflacija.

Podjetje je namreč decembra 2021 zaradi inflacije na vseh svojih trgih v povprečju zvišalo cene za devet odstotkov, nato pa so s 1. septembrom letos po navedbah AFP številnim izdelkom cene znižali. Trgovec stroške znižuje na podlagi izboljšanja razvoja materialov in optimizacije proizvodnje.

»Potrošniki so bolj kot kdaj koli občutljivi na cene,« je za AFP dejal vodja maloprodaje pri Ingka Group, krovni Ikeini družbi, Tolga Öncu in pojasnil, da na trgih, kjer so uvedli nižje cene, beležijo odličen odziv kupcev.

Izvršni direktor Inter Ikea Jon Abrahamsson Ring pa je prepričan, da je »v težkih časih, ko je inflacija visoka in se številni ljudje spopadajo z življenjskimi stroški, potreba po cenovno dostopnem pohištvu velika«.

V podjetju, ki ne kotira na nobeni borzi in zato ni dolžno sporočati svojih finančnih rezultatov, so napovedali, da si bodo prizadevali biti še bolj cenovno dostopni.