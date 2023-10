Afera, ki je povzročila odstop Sanje Ajanović Hovnik, je v ospredje potisnila dotlej javnosti neznano Kajo Primorac iz Limbuša. Dolgoletna prijateljica, sodelavka in poslovna partnerica zdaj že bivše ministrice za javno upravo je bila razkrita kot mojstrica prijav na javne razpise. V odmevni zgodbi, osredotočeni na sporno početje ministrice, pa je ostala manj osvetljena kariera Kaje Primorac v javni upravi, ki se nenavadno tesno prepleta z javnim financiranjem dejavnosti Inštituta za preučevanje enakosti spolov (Ipes). Dnevnik si je te povezave ogledal od blizu in naletel na številna zanimiva »naključja«.

Med drugim smo ugotovili, da se je v času, ko je bila zaposlena v Službi vlade za evropsko kohezijsko politiko (SVRK), njen inštitut Ipes uspešno prijavil na projekt, s katerim je pridobil 130 tisočakov evropskih kohezijskih sredstev. Ko je bila zaposlena na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, je to ministrstvo izplačevalo Ipesu sredstva za izvajanje projekta. Ipes je zatem bil trikratno uspešen še na razpisu Službe vlade za evropsko kohezijsko politiko. Eden izmed zmagovitih projektov se nanaša na razvoj podeželja. Kje je bila in je danes spet zaposlena Kaja Primorac? Na Agenciji za kmetijske trge in razvoj podeželja, tam med drugim skrbi za stike z javnostmi. V odgovoru na Dnevnikova novinarska vprašanja je agencija odgovorila, da ne zaznava konflikta interesov med nalogami, ki jih opravlja javna uslužbenka Kaja Primorac, in plačljivimi deli, ki jih opravlja zasebnica Kaja Primorac.

