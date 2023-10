Možnosti, da bodo tokovi oskrbe z nafto prizadeti, so trenutno še vedno omejene, so pa v agenciji, ki usklajuje sprostitev zalog za izredne razmere, v pripravljenosti, če bo potrebno zagotoviti ustrezno oskrbo trgov, poročilo IEA povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Presenetljiv sobotni Hamasov napad na Izrael je na naftni trg vnesel strah, da bi lahko posredovanje drugih držav ogrozilo pošiljke nafte z Bližnjega vzhoda. Iz regije gre namreč več kot tretjina svetovnih pošiljk nafte po morju.

Cene nafte so ob začetku vojnega konflikta poskočile, a so se že umirile. Zaradi omejene proizvodnje Savdske Arabije in Rusije sicer ostajajo na visoki ravni.

Agencija je ostala pri napovedi, da se bo letos povpraševanje po nafti povečalo za 2,3 milijona 159-litrskih sodov dnevno, medtem ko je znižala napoved za prihodnje leto na 0,9 milijona 159-litrskih sodov dnevno.

So pa v agenciji opozorili, da bi zaradi omejitev dobave, vključno z evropskim embargom na rusko nafto, lahko v Evropi to zimo prišlo do pomanjkanja dizla. "Deset mesecev po evropskem embargu na rusko nafte imajo evropske rafinerije še vedno težave pri povečani stopnji predelave in proizvodnji dizelskega goriva," so po navedbah AFP zapisali pri agenciji.

IEA meni, da si mora Evropa zagotoviti trajen uvoz nafte, zlasti iz Bližnjega vzhoda.