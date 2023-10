»Z letošnjo okrasitvijo želimo povedati, da smo danes staroselci, jutri bomo morda vsi begunci. Danes smo zemljani, jutri morda marsovci,« je razmišljal Modic in še povedal, da bomo zgodbo letošnje teme lahko spremljali na Prešernovem trgu. »Letošnja novost je tudi okrasitev Petkovškovega nabrežja v smeri Centra Rog, kjer se že napoveduje veliko dogajanja,« in dodal, da bodo na račun tega porabili približno dva kilometra več lučk. Tudi letos bodo delavci Javne razsvetljave po središču mesta in na bregovih Ljubljanice izobesili dobrih 50 kilometrov lučk in postavili nekaj več kot 850 skulptur. Sredi novembra jih čaka še postavitev novoletnih drevesc. Z okraševanjem pa bodo morali končati do 1. decembra, do prižiga lučk v prestolnici.