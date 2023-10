V trgovinah se že dobijo predpripravljene mesne kroglice, ampak domače so vedno nepredstavljivo boljše. Pripravite jih z mesom po izbiri, nekaj začimbami, v mleko namočenimi drobtinami in jajcem. Namesto koščkov čebule in česna, ki so za nekatere v mesnih kroglicah moteče, uporabite raje sušeno čebulo in mleti česen. Okus je enak, tekstura pa še bolj gladka. Zaradi uporabe origana, sveže mete in peteršilja, imajo te čudovite kroglice mediteranski pridih in so res sveže in nadvse božanske. Te kroglice iz povprečja povzdigne še nekaj naribane limonine lupinice. Božansko!

Z maso nato oblikujete kroglice, jih postavite na pekač, obložen s papirjem za peko in spečete v pečici. Nič packanja in špricanja torej! Uporabite jih nato lahko kakor koli že želite. Lahko jih date v juhe, lahko jih potunkate v razne omake (paradižnikova, smetanova, zelenjavna …), jih vtaknete v sendviče, jih postrežete z različnimi pomakami (humus, salsa, ranch omaka …) ali pa so proteinski del vaše najljubše solate. Možnosti je res veliko. Ker so res dobre, pazite, ko jih vzamete v pečice, saj božansko dišijo in jih ahko prav hitro pojeste direktno s pekača.

V kroglicah se najahajo naslednje sestavine:

MESO: Uporabite polovico govedine in polovico svinjskega mesa. Uporabite pa lahko katero koli meso želite. Uporabite piščančjega, puranjega, teletino, jagnjetino, govedino, svinjsko …

DROBTINE Z MLEKOM: Da bodo kroglice mehke, sočne in se med peko ne bodo izsušile, najprej drobtinam dodajte nekaj mleka, da jih drobtine popijejo. Nato pa napite drobtine vmešajte k mesu.

ZAČIMBE IN DIŠAVNICE: Namesto sesekljanih svežih koščkov čebule in česna uporabite raje sušeno čebulo in mleti česen. Če bi raje sveže sestavine, česen in čebulo naribajte (ali RES drobno sesekljajte), nato pa dobro vmešajte v meso. V masi je še origano, kumin (ki ga lahko izpustite, če ga nimate, vendar pa doda čudovit okus in vonj, zato si ga le priskrbite, če lahko) ter sveža meta in peteršilj. Seveda ne smete pozabiti še na sol in poper.

LIMONINA LUPINICA IN JAJCE: Jajce poskrbi, da se masa drži skupaj, limonina lupinica pa kroglice osveži in odišavi, zato je, če se le da, ne izpustite.

Priprava kroglic je res enostavna. Da bodo kroglice RES odlične, poskrbite da mase ne mečkate predolgo, da kroglice ne bodo trde in da jih ne pečete predolgo, da se ne izsušijo. Pecite jih le toliko časa, da v notranjosti niso surove.

Kroglice so čudovite sveže pripravljene, se pa tudi dobro pogrejejo in celo odmrznejo. V hladilniku jih lahko hranite nekaj dni, v zamrzovalniku pa več mesecev. Pazite le, da jih v hladilnik in/ali skrinjo date ohlajene. Kroglice najlažje odtajate tako, da jih čez noč postavite v hladilnik, nato pa pogrejete v ponvi ali v pečici na 160°C le za nekaj minut.

SESTAVINE (za približno 24 majhnih kroglic)

450 g mletega mesa

50 g drobtin

60 ml mleka

1 jajce

1 žlička zrnaste čebule

1 žlička mletega česna

1 žlička zdrobljenega origana

1/2 žličke kumina

1 žlička soli

1/4 žličke popra

1 zvrhana žlica svežih dišavnic (meta in/ali peteršilj)

1/2 žličke limonine lupinice

PRIPRAVA

Pečico segrejte na 220°C.

Drobtine prelijte z mlekom in pustite nekaj minut, da se drobtine mleka napijejo. Nato jih dodajte k mesu. Dodajte še razžvrkljano jajce, vse začimbe, dišavnice in limonino lupinico. Nežno premešajte kar s čistimi rokami – ne mešajte preveč, da kroglice ne bodo zbite.

Z žlico oblikujte majhne kroglice. Z navedenimi sestavinami dobite približno 24 majhnih kroglic.

Kroglice razporedite na pekač, obložen s papirjem za peko, in pecite v ogreti pečici 20 minut.