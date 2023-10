Prejšnji četrtek je izpred ljubljanskega kliničnega centra s pomočjo še ene osebe pobegnil zapornik Tomaž Simonič. V spremstvu pravosodnega policista je 37-letnik, ki je med prijatelji znan kot Satan, iz zapora na Dobu prišel na zdravniški pregled na oddelek otorinolaringologije. Pred kliniko je zapornik začel bežati in skočil na skuter, ki naj bi čakal prav nanj. Vozil ga je nek drug moški. Pravosodni policist se je zagnal za njima, uspel Simoniča celo spraviti s skuterja, a je temu na koncu vendarle uspelo pobegniti. O dogodku smo sicer že poročali prejšnji teden. Policija Simoniča še ni našla, uvrstili so ga na seznam iskanih oseb in za njim razpisali tiralico.

Na seznamu iskanih oseb, za katerimi je razpisana odredba za tiralico, odredba za privedbo, mednarodna tiralica ali evropski nalog za prijetje in predajo, so osebe, obdolžene kaznivih dejanj, ki se preganjajo po uradni dolžnosti, ter osebe, ki so pobegnile iz zavoda za prestajanje zaporne kazni ali zavodskega ukrepa, navajajo na spletni strani policije. Na seznamu je dvajset oseb, od tega dve ženski, najdlje pa je na seznamu moški, ki ga iščejo že vse od avgusta 2012.

Skušal ubiti nekdanje dekle

Nekdanji borec MMA je v zaporu na Dobu prestajal desetletno kazen zaradi poskusa uboja nekdanjega dekleta z Dolenjih Sušic. To ga je zaradi strahu pred nasilnimi izpadi zapustilo, on je začel na veliko piti in groziti tako njej kot celi njeni družini. Grožnje je stopnjeval, proti koncu februarja leta 2015 pa je pobesnel. Vse dopoldne je popival, popoldne pa je pred lokalom sredi Dolenjskih Toplic s pištolo streljal v zrak. Zvečer se je napotil k dekletovim domov. Pred hišo je dvakrat streljal v zrak in vstopil. Družinske člane je postavil v vrsto, jih maltretiral, vmes streljal v zrak in grozil, da bo pobil najprej njih, nato pa še sebe. Domači so na skrivaj poklicali policijo.

Nekdanji borec mešanih borilnih veščin je pred meseci, ko je bil na prostem izhodu, razgrajal tudi v Mežici.