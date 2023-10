Izrael je po silovitem napadu pripadnikov palestinskega gibanja Hamas na Izrael minuli konec tedna v ponedeljek uvedel blokado Gaze, zaradi česar je območje odrezano od dobave elektrike, pa tudi hrane in vode. Krepi se pritisk za vzpostavitev humanitarnih koridorjev, prek katerih bi se lahko tja stekali pomoč in zdravila, obenem pa bi Palestincem omogočili odhod z območja, kjer so bili mnogi domovi uničeni v izraelskih zračnih napadih.

Da je nujna dobava osnovnih življenjskih potrebščin, je včeraj opozoril tudi generalni sekretar ZN Guterres. »Takoj zdaj potrebujemo neoviran dostop humanitarne pomoči,« je dejal v New Yorku. Ob verjetni izraelski ofenzivi na Gazo je pozval tudi k spoštovanju mednarodnega prava.

State Department Američane svari pred potovanji v Izrael

Ameriški State Department je včeraj zvišal stopnjo nevarnosti za potovanje v Izrael in državljanom svetoval, naj pred odločitvijo za pot dobro premislijo. Danes bo na obisk v Izrael prispel ameriški državni sekretar Antony Blinken. Pred odhodom je dejal, da želi Izraelu sporočiti, da mu ZDA trdno stojijo ob strani.

Blinken je še dodal, da bodo ZDA zagotovile, da bo Izrael dobil vse, kar potrebuje za obrambo. Na poti je že bistvena vojaška pomoč in v prihodnje je bo še več, je napovedal. »V regijo prinašam tudi sporočilo, naj nihče ne poskusi izkoristiti položaja za svoje cilje,« je še dejal državni sekretar ZDA.

Po njegovih besedah ZDA tudi želijo zagotoviti, da civilisti v pričakovani izraelski kopenski ofenzivi na območje Gaze ne bi bili poškodovani. Blinken je ob tem poudaril, da se Izrael mora braniti in da v nasprotju s skrajnim palestinskim gibanjem Hamas civilistov ne napada namerno.

Blinkna so novinarji pred odhodom spraševali tudi o možnosti zaprtja meje med območjem Gaze in Egiptom, na kar je v svojih priporočilih glede potovanj opozoril tudi State Department. Blinken je dejal, da pogovori o tem potekajo tako z Izraelom kot tudi z Egiptom in se bodo nadaljevali. »Zapleteno je, ne morem iti v podrobnosti,« je dejal.