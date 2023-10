Zveza Nato se lahko hkrati spoprime z več izzivi, je danes dejal njen generalni sekretar Jens Stoltenberg, potem ko se je vojni v Ukrajini pridružila še vojna med Izraelom in Hamasom, kriznih ali potencialno kriznih žarišč pa je še več, tudi Kosovo. Slednje je bilo ena tem prvega dne zasedanja obrambnih ministrov zavezništva v Bruslju. Države članice, tudi Slovenija, krepijo prisotnost v silah Kforja na Kosovu po zadnji krizi, ko je skupina dobro oboroženih Srbov ubila kosovskega policista, ti pa potem tri napadalce.

Na sedežu Nata je bil prvič od začetka ruske agresije februarja 2022 ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Vojna na Bližnjem vzhodu zdaj preusmerja pozornost od Ukrajine, kot je priznal tudi Zelenski, in bi lahko tudi vojaške zmogljivosti. Toda Zelenski se ni hotel postaviti kot nekakšen tekmec, ampak kot zaveznik Izraela, ki razume položaj. Na sedežu Nata je Putina izenačil s Hamasom, rekoč da sta oba terorista, in izrazil željo, da Izrael obišče v znamenje podpore državi po napadih Hamasa. »Zelo pomembno je bilo, da nismo bili sami, zelo pomembno,« je dejal o prvih dneh ruskega napada na svojo državo.

Če bo mir, ne bo kandidiral

V ločenem intervjuju za romunski portal digi24 pa je dejal, da ne bi vnovič kandidiral na predsedniških volitvah, če bi bil v državi mir. Sicer je že v kampanji za sedanji mandat dejal, da ne bo vnovič kandidiral. Če pa miru ne bo, se bo potegoval znova, je dejal, rekoč da pred vojno ne more pobegniti. Predsedniške volitve bi morale biti marca prihodnje leto, parlamentarne že prej, a jih ne more biti, dokler je v državi izredno stanje. Nekateri ameriški politiki so na Zelenskega pritiskali, naj jih izpelje kljub vojni. Dejal je, da se strinja, če bodo financirali pogoje, da bodo volitve prepoznane kot poštene in svobodne, kar bi po njegovem pomenilo tudi možnost glasovanja vojakov na fronti in tujih opazovalcev.

Zelenski se je danes sestal tudi z belgijskim premierjem Alexandrom De Croojem in potem dejal, da zmanjševanje zahodne pomoči Kijevu ne predstavlja tveganja samo za Ukrajino, temveč tudi za države EU in članice Nata. Zadnje čase je enotnost Zahoda glede pomoči Ukrajini na preizkušnji zaradi notranjepolitičnih polemik v ZDA, v Evropi pa z ukrajinsko-poljskim sporom okoli žita in z novo slovaško vlado. Vodil jo bo Robert Fico, ki je med kampanjo napovedoval ustavitev vojaške pomoči Kijevu.