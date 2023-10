Napad Hamasa je povezal doslej nezdružljive politične nasprotnike v Izraelu. Danes so napovedali oblikovanje vlade narodne enotnosti, znotraj nje pa oblikovanje vojnega kabineta. Vsa siceršnja zakonodaja bo obstala, kabinet se bo ukvarjal izključno z vojno proti palestinski teroristični skupini v Gazi. Vladi se je tako pridružil opozicijski politik Beni Ganc iz stranke Narodne enotnosti, sicer nekdanji obrambni minister in načelnik generalštaba. Ganc, Netanjahu in aktualni obrambni minister Joav Gallant bodo edini polnopravni člani kabineta, ki bo imel še nekaj opazovalcev. Vrata pa so pustili odprta vodji opozicije Jairu Lapidu, ki je prvi dal predlog za vlado narodne enotnosti, a vztraja, da v njej ne moreta biti dva sedanja skrajno desna ministra.

Politične razprtije so tako za nekaj časa odrinjene na stran pred stopnjevanjem vojne, ki se obeta z napovedano izraelsko kopensko ofenzivo na Gazo. To Izrael za zdaj obstreljuje z letali. Od Hamasovega vdora na izraelsko ozemlje v soboto se število smrtnih žrtev zato vsak dan hitro povečuje. Na izraelski strani so prešteli več kot 1200 mrtvih, od teh 169 vojakov, na palestinski v Gazi 1055 mrtvih, še okoli 1500 hamasovcev je izraelska vojska po lastnih navedbah ubila na izraelskem ozemlju. Ranjenih je bilo najmanj 2800 Izraelcev in po podatkih ministrstva za zdravstvo v Gazi 5184 Palestincev. Iz izraelskega generalštaba so sporočili, da domnevnih sto do 150 izraelskih talcev, ki so jih Hamasovci odvedli s seboj v Gazo, ne bo ovira za operacijo uničenja Hamasa, ki še naprej izstreljuje rakete na Izrael.

Bombardiranje Libanona

Medtem rakete iz Libanona in Sirije na sever Izraela izstreljuje proiranski šiitski Hezbolah, zaradi česar je Izrael danes bombardiral jug Libanona. Vojna bi se lahko razširila. Glavni podpornik Hamasa je sicer Iran, zato je vlada Joeja Bidna v kongresu pod velikim pritiskom, naj Teheranu ne odmrzne šestih milijard dolarjev, kar bi morala storiti po nedavnem dogovoru o izmenjavi talcev.

V Gazi medtem govorijo o peklu. Med smrtnimi žrtvami izraelskega obstreljevanja je tudi devet zaposlenih v uradu Združenih narodov za pomoč palestinskim beguncem (UNRWA). Izraelska vojska je v 24 urah do danes dopoldne napadla 450 ciljev v Gazi. Izrael sicer preko SMS-sporočil Palestince vnaprej opozarja, kaj bo porušeno. Po ocenah ZN so uničili več kot tisoč stanovanj v Gazi, več kot 260.000 od 2,3 milijona prebivalcev je zapustilo domove. Pravzaprav v Gazi nikjer več ni varno, prebivalci pa nimajo kam, ker je blokirana z vseh strani. Še pred začetkom operacije so Gazo sicer zapustili vodilni člani Hamasa z družinami, očitno ne da bi izraelski obveščevalci to opazili.

Preskrba s hrano se je zaradi blokade dramatično poslabšala, edina večja elektrarna v Gazi pa je prenehala delovati, ker ji je zmanjkalo kurilnega olja, ki je običajno prihajal iz Izraela. To bi lahko resno oviralo tudi delo v bolnišnicah, ki so polne ranjenih.

Kaj bo z Zahodnim bregom

Če se kopenska ofenziva v Gazi začne, bo to tvegana operacija z velikimi smrtnimi žrtvami na obeh straneh. Prečesavanje gosto naseljene Gaze, v kateri so ulice večinoma ozke, bo sploh težko izvedljivo. Dvignili bi se lahko tudi trije milijoni Palestincev na Zahodnem bregu, kjer bi bilo na udaru več kot pol milijona izraelskih naseljencev. Preveliko izraelsko nasilje v Gazi bi lahko postavilo pod vprašaj sporazume, ki jih je judovska država z velikim prizadevanjem tudi ZDA dosegla z več arabskimi državami. A sodeč po izjavah predstavnikov izraelske vojske in politike ju nič ne bo ustavilo.

OZP: Pravica do obrambe ob spoštovanju prava O dogajanju v Izraelu in Gazi je danes razpravljal odbor državnega zbora za zunanjo politiko in sprejel sklepe, v katerih so obsodili napade Hamasa, podprli stališče, da ima Izrael pravico do samoobrambe, a to mora biti v skladu z mednarodnim in humanitarnim pravom, pozvali k umiritvi razmer, k vzpostavitvi humanitarnih koridorjev, izpustitvi talcev in vrnitvi k mirovnim pogovorom. Slovensko zunanje ministrstvo pa je sporočilo, da pomaga sedmim Slovencem, da bi se vrnili iz Izraela, osem pa se jih je zaenkrat odločilo ostati v državi. sta