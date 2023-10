Razmere, v katerih se pripravlja slovenska nogometna reprezentanca na tekmo leta s Finsko v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo, ki bo v soboto ob 18. uri v Stožicah, so že skoraj kičaste. Vadijo v poletno toplem in sončnem vremenu s pogledom na bližnje hribe, na razpolago pa imajo tri vrhunsko pripravljena igrišča. Ko smo pol ure spremljali včerajšnji trening s tribune, ni dvoma, da je vzdušje imenitno. Ob resnem delu je bilo ob igranju »pepčka« veliko sproščenosti, ko so tekmovali, da bi naredili čim več dotikov žoge. Selektor Matjaž Kek je najbolj zadovoljen, ker so vsi igralci, tudi tisti, ki so imeli težave s poškodbo, nared in trenirajo na vso moč. Včeraj smo prvič videli tudi kapetana Jana Oblaka, ki je prišel v slačilnico s kar dvema športnima torbama, nakar ga v prvem delu treninga, ki je bil odprt za medije, ni bilo v skupini vratarjev, v kateri sta pod vodstvom trenerja Boruta Mavriča zavzeto vadila Vid Belec in Martin Turk. Oblak ima namreč poseben sistem priprav, podobno je v preteklosti počel Samir Handanović.

Strokovni štab skrbi, da se igralci ne dolgočasijo

Kek je s pomočnikoma Boštjanom Cesarjem in Milivojem Novakovićem začel uigravati udarno enajsterico, v kateri v primerjavi s preteklimi tekmami ne bo veliko sprememb. Dvainšestdesetletni Mariborčan taktičnega načrta ne kuje le med gledanjem zapiskov, statističnih podatkov in posnetkov tekem, ampak o Fincih razmišlja tudi med sprehodi po Brdu pri Kranju, ko hitro najde tudi gobe in v gozdu sreča divjad s srnjaki s trofejnimi rogovi na čelu. Obenem skrbi, da se igralci ne dolgočasijo, ampak so ob enem treningu zaposleni ves dan.

Slovenska reprezentanca premore največ kakovosti v napadu, kjer sta udarni dvojec Benjamin Šeško in Andraž Šporar, zlata rezerva pa Žan Vipotnik, ki je na šestih tekmah v kvalifikacijah v zgolj 157 minutah dosegel dva zadetka in enkrat asistiral. Skupaj s soigralci je analiziral poraz s Finsko z 0:2, ko je Slovenija odigrala najslabšo tekmo v kvalifikacijah. »Naučili smo se, da moramo izkoristiti priigrane priložnosti. Težava so bili tudi dvoboji in druge žoge, saj so bili v tem segmentu Finci podjetnejši. Lepo je slišati, da so Stožice razprodane, kar je potrditev, da je naša podoba prava. V reprezentanci je veliko sproščenosti in dober ekipni duh, saj se je oblikovala zasedba zelo povezanih igralcev. Imamo dobre temelje, da v soboto prikažemo vrhunsko predstavo,« je bil po tradiciji zgovoren 21-letni Žan Vipotnik. V reprezentanci je postal najboljši prijatelj z Benjaminom Šeškom, čeprav sta tekmeca za mesto v prvi enajsterici. »Na to gledam s pozitivne strani, saj nas to naredi še boljše. Konkurenca naju sili, da se dokazujeva vsak dan. Ni pomembno, kdo dosega gole, ampak da ekipa zmaguje in se uvrsti na evropsko prvenstvo,« je razložil Vipotnik, ki vseskozi pozorno spremlja dogajanje v slovenskih klubih in ni navdušen, da so že štirje prvoligaši zamenjali trenerja.

Vipotnik si v Bordeauxu sam kuha slovensko hrano

Vipotnik je poleti za rekordno odškodnino treh milijonov evrov iz Maribora prestopil v francoski drugoligaš Bordeaux, ki pa mu ne gre po načrtih, saj je nekdanji francoski velikan šele na 13. mestu, zato je zamenjal trenerja. Odslej ga bo vodil Španec Albert Riera, ki ga dobro pozna še s slovenskih zelenic. »V Sloveniji se je dokazal kot dober trener z dobrim značajem in zmagovalno miselnostjo. Ko sva bila tekmeca, si nisva izmenjala veliko besed, a ga zelo spoštujem,« je o novem trenerju povedal Vipotnik, ki je za Bordeaux dosegel en gol na devetih tekmah.

»Ob prihodu v Bordeaux sem bil pozitivno presenečen, saj je to lepo mesto s tradicijo. Življenje v njem mi je všeč, francoskih vin pa še nisem pokusil, saj še ni bilo priložnosti. A ko bo prišla, jih bom degustiral. Od francoske kuhinje, ki je odlična, so mi najbolj všeč sladice, sicer pa si večinoma sam kuham slovensko hrano. Klub ni v najboljšem položaju, a se bo s pravim delom vse obrnilo v pravo smer. Na igrišču je vse veliko hitreje in bolj fizično, zlasti v dvobojih, kot je v slovenski ligi,« je o življenju v Franciji razlagal robustni Vipotnik, ki prihaja iz Slovenskih Konjic. Za konec je pripomnil, da v Franciji bolj poznajo kolesarja Primoža Rogliča in Tadeja Pogačarja kot nogometaša Jana Oblaka, trenutno pa jih najbolj zanima svetovno prvenstvo v ragbiju, ki ga gostijo.

Zajc: Uživati moramo v tem trenutku Selektor Matjaž Kek je na isti dan naknadno poslal vabili vezistu Mihi Zajcu v Fenerbahče in branilcu Davidu Zecu v Celje, ki zaradi priimkov vseskozi tudi poslušata zbadanja. Zajc je imel mesec in pol težave s poškodbo, a zadnjih 14 dni je v klubu normalno treniral in odigral dve tekmi. »Vzdušje v reprezentanci je veliko boljše, kot je bilo v preteklosti. Igralci smo bolj samozavestni, kar je povezano z rezultati. Prehodili smo težko in dolgo pot, na kateri smo bili potrpežljivi, končno pa smo v položaju, ki smo si ga vsi želeli. Zdaj je treba izkoristiti edinstveno priložnost in uživati v trenutku. Eni smo čakali malo več, mlajši malo manj,« je povedal 29-letni Miha Zajc, ki je poleti podaljšal pogodbo s Fenerbahčejem, kjer ga obkrožajo zvezdniški soigralci, med katerimi sta tudi Edin Džeko in Dušan Tadić. Igralci z Balkana imajo v klubu tudi svojo skupino na whatsappu, v kateri je vseskozi zelo pestro.