Je nahod še zadosten razlog za bolniško?

Prebivalci, ki so v ambulante osnovnega zdravstva v zadnjih tednih klicali zaradi nahoda in drugih znakov okužbe dihal, so dobili raznolike napotke. Enotnih navodil, kdaj na bolniško, v popandemskem obdobju ni, na zdravnikovo odločitev pa lahko vplivajo številni dejavniki.