V avgustovskih poplavah je bilo medvoško nogometno igrišče popolnoma zalito. »Voda v klubskih prostorih in garderobah je segala skorajda do strehe. Ko je odtekla, smo začeli prostovoljci, člani kluba in njihovi starši skupaj z gasilci in civilno zaščito pospravljati nastalo škodo: odstranili smo naplavljena drevesa, kose strehe, ostanke z bližnjih vrtov, mulj in smeti. V zalitih klubskih prostorih je bilo veliko uničene ali poškodovane opreme, odnesti smo morali pralni stroj in sušilnik, drese in garderobne omare,« so povedali v Nogometnem klubu (NK) Jezero Medvode. Škodo so ocenili na 226.000 evrov, zaradi neuporabnega igrišča, ki sta ga prerasla plevel in celo koruza, pa klub zdaj treninge izvaja na nogometnem igrišču v Smledniku, medtem ko tekmovanja potekajo na drugih slovenskih nogometnih igriščih. V klubu si močno prizadevajo, da bi igrišče čim prej usposobili vsaj za treninge in tako zadržali svoje igralce.

Starši mladih medvoških nogometašev so občinski svet pozvali, da čim prej zagotovi sredstva za sanacijo igrišča. V uradu medvoškega župana Nejca Smoleta so pojasnili, da so imeli glede sanacije nogometnega igrišča in balinišča septembra sestanek z Javnim zavodom Sotočje Medvode in NK Jezero Medvode. »Malo nogometno igrišče z umetno travo je bilo deloma že sanirano, na velikem nogometnem igrišču se bodo izvedli sondažni izkopi na travnati površini, ki bodo podlaga za sanacijo. Vodimo tudi aktivnosti za sanacijo uničene ograje in nakup novih nadstreškov. Na Občini Medvode bomo pozorni na morebitne razpise ali druge možnosti sofinanciranja sanacije s strani Fundacije za šport ali Nogometne zveze Slovenije,« so poudarili v uradu medvoškega župana.

Dodatna enkratna pomoč 22 klubom

Na Nogometni zvezi Slovenije (NZS) so paket pomoči klubom, ki so bili prizadeti v avgustovskih poplavah, potrdili na torkovem izvršnem odboru. »Izvršni odbor NZS je potrdil predlog razdelitve sredstev v skupni višini 200.000 evrov klubom oziroma lastnikom nogometne infrastrukture, ki so utrpeli materialno škodo ob poplavah. Glede na obsežno škodo, ki je bila ocenjena na več kot milijon evrov, je bila odobrena dodatna enkratna pomoč klubom: Medvode, Mozirje, Malečnik, Komenda, Stojnci, Rošnja Loka, Mengeš, Črna na Koroškem, Radenci, Bakovci, Starše, Ledine pri Idriji, Škofja Loka, Dokležovje, Kondor Godešič, Jevnica, Veržej, Ižakovci, Videm, Ljubno, Pobrežje in Krško,« so pojasnili na NZS.

Pri sanaciji nogometnih igrišč po državi, ki so jih prizadele poplave, bo prek svojega javnega razpisa za financiranje gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi v letu 2024 pomagala tudi Fundacija za šport, za pridobitev sredstev za obnovo pa se bodo lahko prijavili tudi lastniki oziroma upravljalci prizadetih nogometnih igrišč. Mesec dni odprt razpis bodo objavili v petek, 13. oktobra, v njegovem okviru pa bodo prihodnje leto razdelili 3.050.000 evrov. »To bo klasičen vsakoletni javni razpis fundacije, ki se ločeno ne osredotoča na sanacije športnih objektov po poplavah, saj naš pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa Fundacije za šport česa takega ne dopušča. Prednostna obravnava prizadetih v poplavah ne bo mogoča, saj predpisi tega ne omogočajo. Koliko od 3.050.000 evrov razpisanih sredstev bo dejansko šlo za sofinanciranje v poplavah prizadetih športnih objektov, je zato ta trenutek nemogoče oceniti, « je pojasnila Ksenija Bezek iz tajništva Fundacije za šport.