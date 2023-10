Zdelo se je nemogoče, a Cedeviti Olimpije je nekako skoraj uspelo. Po dveh katastrofalnih porazih je moštvo trenerja Simoneja Pianigianija praktično čez noč spremenilo obraz in v 2. krogu evropskega pokala prikazalo boljšo predstavo. V Stožicah je španski Joventut, ki je eden ožjih favoritov za končno zmago v drugo kakovostnem evropskem tekmovanju, trepetal za zmago, na koncu pa srečno po podaljšku vseeno iz slovenske prestolnice odnesel celo kožo. Navijači Olimpije upajo, da bodo njihovi ljubljenci nadaljevali z dvigovanjem forme, saj se lahko v nasprotnem primeru sezona hitro spreobrne v nočno moro.

Visoka poraza proti Hapoelu in Crveni zvezdi sta bila dovolj velik razlog, da se je sinoči v dvorani Stožice zbralo bore malo ljudi. Dobrih 1000 navijačev sprva ni bilo dobro razpoloženih, saj so odmevale besede med igralci in škripanje superg. Ob igrišču sta obračun spremljala tudi nekdanja člana tako Joventuta kot Olimpije Alen Omić in Klemen Prepelić, ki sta trenutno brez delodajalcev. Pri gostih iz Badalone v postavi zaradi zvina gležnja ni bilo izkušenega in kakovostnega Američana Andrewa Andrewsa, ki je Ljubljančanom življenje zagrenil pred dvema sezonama, ko je bil eden boljših posameznikov pri Bursasporju. Spomnimo, da so Turki zmaje ugnali v četrtfinalu evropskega pokala in nato klonili šele v finalu, v katerem je bil od njih boljši Virtus iz Bologne.

Olimpija je tekmo odprla s starimi težavami. Dve hitro izgubljeni žogi in tri slabe obrambe, pa so že zaostajali za sedem točk. Zdelo se je, da se utegne dogajanje z zadnjih dveh tekem ponoviti, a je na sceno stopil Jaka Blažič. Kapetan Olimpije je pred obračunom poudaril, da se mora vsak posameznik dobro pogledati ogledalo, prvi pa ravno on. S košem in dodatnim prostim metom je sprostil soigralce, tudi v nadaljevanju pa izredno agresivno napadal koš nasprotnika. Ko se mu je pridružil še Justin Cobbs, so s soigralci prevzeli nadzor nad rezultatom. V največjem naletu, ko se je prebudila tudi publika, sta sledili slabi novici za trenerja Olimpije Simoneja Pianigianija. Najprej si je ob atraktivni blokadi gleženj zvil Luka Ščuka, ki je ob pomoči odšepal z igrišča, nekaj trenutkov kasneje pa se je za mečno mišico prijel Nikola Radičević in prav tako odšel na klop za rezervne igralce. A gostiteljev to ni zmedlo. Še naprej so bili zbrani na obeh straneh igrišča in na glavni odmor odšli z dvomestno prednostjo. Blažič in Cobbs sta do polčasa dosegla 26 od skupno 43 točk.

Drugi del so Ljubljančani znova odprli z nekaj izgubljenimi žogami in s tem nasprotniku poceni dovolili, da se je približal. Igra Olimpije je vse bolj slonela na sicer razpoloženem Cobbsu, Panigiani pa je Gregorju Glasu prve minute začuda ponudil šele v tretji četrtini. A s tem v napadu ni steklo, zato so gostje na začetku zadnjih desetih minut znova prešli v vodstvo. S košem Cobbsa so zmaji prekinili pet in pol minutni strelski post, s trojko Blažiča pa 15,2 sekunde pred koncem izid poravnali na 76 in nato ubranili napad nasprotnika za zmago. V dodatnih petih minutah je Joventut zgrešil štiri zaporedne proste mete, s tem pa ponudil možnost Olimpiji, ki je s košem Cobbsa že slavila zmago, a je Andres Feliz zadel z zvokom sirene in pokvaril rajanje.

»Imeli smo že dobljeno tekmo, na koncu pa so igralci Joventuta zadeli težak met za zmago. To je šport. Želeli smo si zmage, naredili vse, da pridemo do nje, a nam ni bilo usojeno. Pokazali smo pravi karakter, še posebej v zadnji četrtini, ko smo se vrnili praktično iz izgubljenega položaja. To je pomembno in na tem bomo gradili optimizem za naprej,« je po tekmi povedal izmučeni kapetan Jaka Blažič.

Evropski pokal, 2. krog, drugi izidi v skupini A: Bešiktaš – Prometej 92:70, Hamburg – London Lions 94:100, Hapoel – BC Wolves preložno, Venezia – Paris sinoči, vrstni red: Bešiktaš in London Lions po 2-0, Prometej in Joventut po 1-1, Hapoel in Paris po 1-0, Venezia in BC Wolves po 0-1, Hamburg in Olimpija po 0-2.