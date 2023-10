Dan rokometa v Celju, kot so mnogi poimenovali današnji dvojni reprezentančno-klubski program v dvoranah Golovec in Zlatorog, se je končal s polovičnim uspehom gostiteljev. Najprej so slovenske rokometašice povsem nadigrale Latvijo in uspešno začele kvalifikacije za nastop na EP 2024, ki ga bodo gostile Avstrija, Madžarska in Švica, nato pa so svoj četrti poraz na četrti tekmi v letošnji ligi prvakov doživeli igralci Celja Pivovarne Laško, ki so po dramatični končnici izgubili proti Montpellieru z 29:31.

Ena zmaga Celja in tri Montpelliera – takšen je bil do danes izkupiček na štirih medsebojnih tekmah, ki sta jih kluba odigrala v ligi prvakov v letih 2001 in 2014. Tokratni obračun prvakov Evrope iz leta 2004 (gostitelji) ter let 2003 in 2018 (gostje) v Zlatorogu se je začel s sedmimi izenačenji do izida 8:8, končnica pa je kazala na prednost Celjanov pred odhodom na odmor. Ti so predvsem po zaslugi Roka Zaponška (devet obramb) in Tima Cokana (5 golov) v 28. minuti premierno povedli s plus tri (17:14), a so gostje, ki imajo deset tujcev iz kar devetih različnih držav (dva Šveda ter po enega Argentinca, Egipčana, Španca, Bošnjaka, Brazilca, Madžara, Hrvata in Slovenca), s tremi zaporednimi goli v zadnjih dveh minutah prvega polčasa poskrbeli za že enajsto izenačenje (17:17).

Neverjetnih 20 izenačenj

Pivovarji, ki so nastopili brez poškodovanih Tadeja Mazeja in Stefana Dodića ter Amirja Muhovića, ki je odšel na posojo v banjaluški Borac (v zapisniku sta bila prvič tudi komaj 18-letna Žan Korže Lesjak in Tio Malović), so drugi polčas začeli po scenariju iz prvega. Po šestih izenačenjih zapored (od 18:18 do 23:23) so 14-kratni državni in 13-kratni pokalni prvaki Francije poskrbeli za svoje prvo vodstvo za tri (26:23 v 49. minuti). A v zelo slabo obiskanem Zlatorogu je celjski »otroški vrtec« le pet minut kasneje spet vzpostavil ravnotežje (27:27), odločitev o zmagovalcu pa je padla po zadnjem, že dvajsetem izenačenju (29:29). Desnoroki brazilski ostrostrelec Hugo Bryan Monte Dos Santos je s svojim desetim golom prinesel gostom v predzadnji minuti vodstvo s 30:29, v zadnjem domačem napadu pa je tragični junak pol minute pred zadnjim znakom sirene postal sicer odlični Mitja Janc, ki je napravil napako (dvojno vodenje). Montpellier je petnajst sekund pred koncem vzel minuto odmora, ki ga je nato kronal z golom Kylliana Villeminota za drugo zmago v letošnji ligi prvakov.

Mladi celjski igralec Nik Čirović je svoj edini gol proti Francozom dosegel pri izenačenju na 23:23 sredi drugega polčasa. »Čestitke soigralcem za boj do zadnjega diha, zadnjega atoma moči. Celotno tekmo smo bili blizu, na koncu pa nam je – tako kot tudi na prejšnjih evropskih tekmah – nekaj zmanjkalo, mogoče športne sreče. Igramo proti boljšim ekipam in igralcem, dosti se lahko naučimo od njih, na nas pa je, da treniramo na polno, da bomo nekoč na njihovi ravni. Vse ekipe v Evropi so na vrhunski ravni in za zmago moraš biti maksimalen od prve do zadnje minute tekme, kar pa mi zaenkrat še nismo,« je priznal Nik Čirović, ki se je pred letošnjo sezono vrnil s posoje v Ormožu. Celjane že v sredo doma čaka prvenstveni tekmi z vodilnim Gorenjem, Čirović pa napoveduje: »Zmaga bo ostala v Zlatorogu!«

Slovenke dosegle kar 51 golov

Le 14 minut pred začetkom slovensko-francoskega moškega obračuna v Zlatorogu se je v bližnji dvorani Golovec končala tekma ženskih reprezentanc Slovenije in Latvije v prvem krogu kvalifikacij za EP 2024. A predstava v Golovcu je bila bolj slaba reklama za rokomet in igra mačke s katastrofalno slabo miško, kajti vsaj za tri kakovostne razrede slabše gostje so izgubile s kar 38 goli razlike (13:51), pri čemer so v drugem polčasu dosegle le dva (!). Domači selektor Dragan Adžić je v odsotnosti številnih nosilk igre (Barbara Lazović, Elizabeth Omoregie, Tamara Mavsar, Alja Varagić...) dal priložnost kopici igralk iz slovenske lige, med njimi tudi štirim debitantkam. Latvijke v svoji reprezentančni zgodovini niso zmagale še na nobeni mednarodni tekmi, pred manj kot 400 gledalci v Celju pa so doživele najhujši poraz. Gostje po letih 1994, 2008 in 2022 šele četrtič nastopajo v kvalifikacijah za EP, a je bilo že pred začetkom jasno, da bodo v skupini D le topovska hrana.

Že v 18. minuti so prvič zaostajale za deset golov (6:16), v 41. premierno za dvajset (11:31), osem minut pred koncem za trideset (12:42), končnih -38 pa je bila tudi najvišja razlika na tekmi. V drugem polčasu so Latvijke za prvi gol potrebovale več kot 15 minut, za drugega in sočasno zadnjega dobrih 22, od skupno 13 golov pa jih je več kot polovico (sedem) prispevala Madara Cibulska, a je zanje porabila kar 20 strelov. »Naša prva postava je odlično odprla tekmo in priigrala veliko razliko, zato nam je bilo v drugem lažje nadaljevati v tem ritmu. Z odlično obrambo in vratarko smo lahko nadaljevale s hitro igro učinkovitih (pol)protinapadov. Vse je bilo odlično,« je po rekordni zmagi Slovenije na uradnih tekmah ocenila Ema Hrvatin, s sedmimi goli skupaj z Emo Abino prva strelka tekme. Slovenke bodo v drugem krogu v nedeljo ob 18. uri igrale proti Italiji v Chietiju.

Celje Pivovarna Laško – Montpellier 29:31 (17:17) Liga prvakov, skupina B, 4. krog. Dvorana Zlatorog, gledalcev: 1350, sodnika: Nikolov in Načevski (oba Severna Makedonija). Celje Pivovarna Laško: Zaponšek (16 obramb), Gaberšek (0 obramb), Perić, Krečič 3, Cokan 9 (2), Čirović 1, Antonijević 1, Ivanković 2, Janc 6, Gregorič, Miličević, Kačičnik, Korže Lesjak, Žabić 4, Malović, Mlakar 3. Montpellier: Bolzinger (6 obramb), Desbonnet (5 obramb), Karlsson 5 (2), Simonet 2, Villeminot 3, Pellas 4, Hesham Elsayed 1, Fernandez 1, Panić, Lenne 2, Konan, Cornette, Monte Dos Santos 10, Porte 2, Berthier, Načinović 1. Sedemmetrovke: Celje Pivovarna Laško 2 (2), Montpellier 3 (2). Izključitve: Celje Pivovarna Laško 6 minut, Montpellier 4 minue. Igralec tekme: Hugo Bryan Monte Dos Santos (Montpellier).