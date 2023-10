Marca letos je bil 48-letni Muhabi Gashi na okrožnem sodišču v Krškem obsojen na 22 let zapora, ker je februarja lani svojo 41-letno ženo Amando Černe tako brutalno pretepel, da je za domačimi zidovi v vasici Razbor pod Lisco umrla. Višje sodišče je te dni sodbo prvostopenjskega potrdilo, nam je povedala Gashijeva zagovornica Albina Krulc. Sodba je s tem pravnomočna, Gashi lahko vloži le še zahtevo za varstvo zakonitosti na vrhovno sodišče.

Amanda je umrla 1. februarja lani, potem ko jo je Gashi močno pretepel s kovinsko palico. Tolkel jo je po vsem telesu, tudi po glavi, zaradi izgube krvi in posledičnega šoka pa je Amanda na kraju samem umrla. Vendar ne takoj. Kot so ugotovili izvedenci, je v grozovitih bolečinah umirala nekaj ur. Utrpela je hude otekline možganov, poškodbe mišic hrbta, zlom dveh reber, številne hematome na okončinah, podplutbe v predelu sramnice in črevnice. Po dogodku se je Gashi pozno popoldne skupaj z otroki odpeljal na policijsko postajo v Sevnico in povedal, da doma leži mrtva žena. Skozi sodni postopek se je tudi izkazalo, da je bila Amanda žrtev hudega fizičnega nasilja že več let, izvedenec Gregor Haring je namreč med preiskavo njenega trupla odkril tudi številne stare poškodbe ter zaceljene in nezdravljene zlome reber in drugih kosti, stare od nekaj mesecev pa tudi do pet let.

Izživljal se je nad Amando

Edina olajševalna okoliščina, ki jo je za Gashija našlo sodišče, je šest otrok, ki jih je imel z Amando, od katerih jih je pet še nepreskrbljenih. Mnogo več pa je bilo oteževalnih okoliščin, med drugim predkaznovanost pa tudi to, da so bili v času grozljivega dogodka v sosednjem prostoru njuni otroci. »Ti nikakor in nikoli ne bi smeli biti priče ali doživeti česa podobnega,« je v obrazložitvi sodbe dejala predsednica senata Cvetka Ogorevc Sotelšek. »Ob ugotovljeni brezčutnosti obtoženega, ko se je izživljal nad oškodovanko brez vsakršne empatije, tudi ni dvoma, da je bil umor storjen na grozovit način,« je še dejala. Po mnenju sodišča se je obtoženi zavedal, da lahko zaradi tako močnih udarcev oškodovanka tudi umre. Gashi je na glavni obravnavi priznal, da je Amando že večkrat pretepel, a nikoli tako hudo. Dejal je, da je ni hotel ubiti, dogodek je tudi obžaloval. »Nič slabega ji nisem hotel narediti. Nisem hotel, da umre,« je dejal v svojem zagovoru.

Medtem ko je tožilka Mateja Roguljič predlagala 25 let zapora, pa po mnenju Gashijeve zagovornice Albine Krulc kaznivo dejanje umora na grozovit način nikakor ni bilo izkazano, zato je predlagala oprostilno sodbo ali pa vsaj bistveno nižjo kazen. Kot je dejala v zaključni besedi, Gashi Amandi ni nameraval vzeti življenja. Zato je šlo po njenem mnenju kvečjemu za kaznivo dejanje posebno hude telesne poškodbe, ki je imela za posledico smrt.

Gashi je bil marca lani na kranjskem sodišču pravnomočno obsojen na leto in pol zapora za nasilje v družini, ker se je pred leti spravil nad Amando, in za povzročitev lahke telesne poškodbe, ki jo je prizadejal njenemu očetu. Zato mu je sodišče kazni združilo in mu na koncu izreklo 23 let in tri mesece zapora.