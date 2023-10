Produktivnost Pošte je v mali Sloveniji neverjetno nizka, saj traja dostava od 3 do 4 dni. Prav tako predlagam, da kot ustanovitelji Pošte na ministrstvu opisane probleme izpostavijo generalnemu direktorju in zahtevajo njegovo odgovornost in terjajo njegov odgovor.

G. minister Han, sklepam, da vas odgovorni niso seznanili z gornjim pisanjem, pa tudi pri dejavnosti Pošte ni bilo videti nobenih sprememb. Prosim za vaše ukrepe za odpravo zgoraj opisanega.

Drago Štruc, Slovenske Konjice