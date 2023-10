Gre za hierarhijo med temi pravrednotami. Najpomembnejša je torej tista vrednota, ki narekuje, kaj vrednotiti, da bo življenje med živimi ljudmi na tem planetu teoretično brez vsakršnih konfliktov, torej vsaj znosno: »Ne stori drugemu tistega, česar ne želiš, da drugi stori tebi.« Sledi najbrž vrednota dostojanstvo človeka (ta vrednota vključuje tudi, da se človek lahko odloči za dostojanstveno smrt). Prav zdaj je »v paci« predlog zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja.

Šele ko bi to dvoje uresničevali, bi lahko govorili o svetosti življenja v smislu pojmovanja zgoraj citiranih zagovornikov. Nekoč je Cerkev promovirala prepričanje, da je človek, z njim tudi Zemlja, središče vesolja (ker so verjeli v kreacionizem). Nasledek takšnega mišljenja (ki ga je znanost že davno tega ovrgla) je zagovarjanje življenja zarodka (pa čeprav gre vse ostalo v franže). Ti ljudje skratka ne verjamejo v evolucijo. Če bi povzel po nekaterih, predvsem militantnih Američanih, so ti ljudje tudi zagovorniki tega, da je Zemlja ploščata. So pa tudi žaljivi: nastopajo, kakor da nasprotniki njihove ozkoglednosti ne vemo, da je tisto, kar raste ženski pod srcem, tudi živo bitje (življenje). Dejstvo je le, da je pred tem življenjem pomembnejše še kakšno drugo življenje, ki je že življenje na tem planetu in ki ga oni brez slabe vesti uničujejo. Življenje, ki ga zagovarjajo, je le potencialno življenje na tem planetu (in šele bo ali pa tudi ne: še vedno lahko njihov bog to življenje odvzame, npr. spontani splav). Zagovarjajo tezo, da je človek dejansko igračka v rokah nekoga nevidnega (v imenu katerega uničujejo planet, ki je po njihovo njegova stvaritev). Vera je popolnoma zasebna in intimna stvar in nihče jim je ne sme braniti. Ne pa nekaj za manipuliranje. Ampak izkazovati jo morajo na način, da ne skrunijo ali uničujejo drugih življenj (tokrat res samo tisočev življenj travnatih bilk, ko so vtikali zastavice). Nekdaj pa, spomnite se: »Pobijte vse, bog bo že vedel, kateri so njegovi!« (ob poboju Katarov in katolikov v Beziersu leta 1209). Matevž Krivic in Nataša Pirc Musar sta torej na debelo usekala mimo (njihova demonstracija ni bila miroljubna, ampak agresivna). Imajo pač neodtujljivo pravico demonstrirati svojo ozkoglednost, a ne s skrunitvijo ali celo odvzemanjem življenj. So oni mogoče Bog?

Nazadnje pa seveda tudi posvečenost mrtvih (kar so nekritično izrabljali pri zahtevah o civiliziranem pokopu po vojni pobitih). Dejstvo je skratka, da se s temi vrednotami manipulira v politične in podobne namene. In o tem je govoril nekdanji predsednik Danilo Türk, ki so ga namerno politično pristransko interpretirali. On je govoril o drugorazrednih temah, ne pa o drugorazrednih ljudeh. Če že kdo, potem smo zagovorniki 55. člena ustave v očeh zagovornikov »za življenje« drugorazredni ljudje (ker kot da ne vemo, da je zarodek že življenje). Mahanje z ustavo (njenim 17. členom) je pač pritlehna in zlonamerna interpretacija tega člena.

Odločitev za prekinitev nosečnosti je še kako težka odločitev. Tudi mladenka, ki je zanosila po nesreči in po njihovo zlahka odpravila plod – to pride za njo, v njeno zavest in z veliko bolečino se bo tega spominjala. Njihovo etiketiranje teh žensk in vseh, ki jim z medicinskim znanjem pri tem pomagajo, z nalepko, da so morilci, je povsem neprimerno, je agresivna skrunitev njihovega življenja. Bodo, če bo sprejet tako imenovani zakon o evtanaziji, tudi to medicinsko osebje etiketirali z morilci? Naj pogledajo najprej sebe: smet v tujih očeh vidijo, bruna v svojem pa ne. V imenu znanosti jim je treba nasprotovati.

Uroš Blatnik, univ. dipl. psih., Ljubljana