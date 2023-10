V svoji ambulanti sem se srečala z mnogimi stiskami, travmami žensk pred splavom in po njem, tudi s posiljenimi, vem, kaj doživljajo, zato močno sočustvujem z njimi. Zdi se mi škandalozno, da jih nihče ne zaščiti vsaj pred »molitvami« pred ljubljansko porodnišnico, s katerimi jim Zavod Božji otroci – že tradicionalno dvakrat po 40 dni na leto – »dopoveduje«, da je splav umor, one pa so torej morilke. Ne morem pozabiti, kako je Boštjan M. Zupančič označil Francozinjo Simono Veil, zdravstveno ministrico, ki je legalizirala splav, »kot največjo morilko vseh časov«. Ne morem pozabiti predvajanja filma, ki prikazuje splav v kasnejši fazi nosečnosti in človeka res pretrese, v resnici pa v njem ne gre za »običajni« abortus, ampak za reševanje življenja matere ali z življenjem nezdružljivo malformacijo ploda in so ga predvajali v manipulativne namene.

Nekateri zastavice s Kongresnega trga primerjajo s tistimi, ki jih je zaradi umrlih v času Janševe vlade postavil podmladek SD v tivolskem parku (tudi njihove so jih pulili, a se Pahor ni oglasil), češ, saj ste vsi enaki. A te so bile namenjene spornim odločitvam vlade, ki je imela vso moč, in ne nebogljenim, pretežno socialnim šibkim ženskam, ki jim, mimogrede, država premalo daje obljubljenega v ustavi.

Razumem in se tudi strinjam, da ni dobro jemati zadev v svoje roke, trdim pa, da bi se to dalo, po moje tudi moralo, preprečiti s tem, da bi se onemogočila psihična agresija, etiketiranje z umorom (in s tem z morilkami) skupino nosečnic, ki imajo razloge za splav. Se to res lahko kar spregleda in dopušča kot normalno izražanje stališč? Če kateri ni prav, pa naj sama uporabi pravna sredstva? Naj aktivistke vpijejo, da so proti splavu (brez žigosanja z umorom) tudi po megafonu, če hočejo, po ulicah, samo naj nehajo napadati pred porodnišnico. V resnici je nasilje nad ženskami in zdravniki, ki delajo splave, izvor, vzrok vseh napetosti, tudi za podiranje zastavic, ki jih predsednica (in še kdo) ter desničarji zdaj zgroženo kritizirajo. Namesto da bi se pogovarjali o pravih vzrokih in prinesli rešitve.

Recimo, da bi te shode, kot pravi ustavni pravnik Andraž Teršek, lokalne ali državne oblasti omejile v takšnem obsegu, da ne bi kršile ustavne pravice žensk do splava. Da nasprotniki pravice ne bi protestirali pred ustanovami, ki jih s tem namenom obiskujejo ženske.

