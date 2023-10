Dediči Nobelove nagrade za mir

Bibi Netanjahu in Hamas bosta kmalu praznovala trideseto obletnico razmerja. Leta 1995 so v Jeruzalemu in Betlehemu govorili o miru. Tudi v Gazi so govorili o miru. Tudi v Tel Avivu in Aškelonu so govorili o miru. Povsod je bilo videti bele golobe z oljčno vejico v kljunu. Okoli njih so bile belo-modre izraelske in črno-belo-rdeče-zelene palestinske zastave. Mir. Mir. Mir. V treh jezikih in treh pisavah. Prevladovalo je upanje, da je v spopadu med Izraelom in Palestinci prišel čas za dve samostojni in neodvisni državi. To se je dogajalo na ozemlju, kjer rastejo oljke in fige. Za vsako oljčno vejico v zraku je nekje v žepu bila figa.