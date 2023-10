»Glede na razmere od spomladi naprej – od preveč dežja, pozebe do toče – smo z letino kar zadovoljni. Skupno smo pridelali in prevzeli okoli 15 odstotkov manj grozdja kot prejšnje leto,« je povedal Colja. Kakovost grozdja je bila visoka, ob čemer je Colja ocenil, da se je s trgatvijo splačalo nekoliko počakati. Zaključili so jo prejšnji teden. »Tudi s kakovostjo smo nekako zadovoljni. Ta sicer ni ravno vrhunska, tako da pričakujemo povprečen vinski letnik. Mislim, da bo kakovostnega vina dovolj v vseh segmentih,« je še dejal. V letošnjem letu je sežanska zadruga Vinakras odkupila in predelala okrog 600.000 kilogramov grozdja. To je glede na pretekla leta precej manj, vendar se poleg slabše letine pozna tudi trend zmanjševanja in opuščanja vinogradov. »Temu se bomo morali prilagoditi, saj bomo imeli očitno v prihodnje še manj grozdja,« je sklenil Colja.

