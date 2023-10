Potniški center Ljubljana: Še sreča, da niso začeli graditi prej

Država in Slovenske železnice Potniški center Ljubljana snujejo že več kot dve desetletji. V tem času je bila na širšem območju glavne železniške in avtobusne postaje izvedena kopica sprememb zazidalnega načrta, pogorelo je javno-zasebno partnerstvo, zamenjalo se je več potencialnih investitorjev. A če pogledamo železniško in avtobusno postajo, imamo občutek, kot da smo s časovnim strojem uzrli preteklost. Vse to naj bi se spremenilo do konca leta 2025, ko naj bi bila zaključena večina gradenj, je napovedala ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek. Uporabljam pogojnik, ker smo bili v preteklih letih priča taki inflaciji napovedi o skorajšnjem začetku gradnje potniškega centra, da jih je žalostno preštevati.