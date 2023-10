Šketi grozi še disciplinski postopek

Državnotožilski svet je zoper generalnega državnega tožilca Draga Šketo, ki je prejšnji ponedeljek odstopil zaradi vožnje pod vplivom alkohola, vložil pobudo za uvedbo disciplinskega postopka. Preizkus z alkotestom je pokazal, da je Šketa vozil opit, napihal je 0,37 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka. O disciplinskih kršitvah državnih tožilcev odloča disciplinsko sodišče na dveh stopnjah, disciplinski postopek pa uvede disciplinski tožilec. Sankcije, ki jih disciplinsko sodišče lahko izreče, so pisni opomin, zmanjšanje plače, ustavitev napredovanja, premestitev na drugo državno tožilstvo in prenehanje funkcije državnega tožilca. Šketa je sicer že prvi delovni dan po prometnem prekršku sam ponudil svoj odstop, ostaja pa vrhovni državni tožilec. »Odstop sem ponudil, ker smatram, da bi moja dejanja lahko škodila ugledu državnotožilske funkcije in ugledu državnih tožilcev. Ves čas se na svojem položaju zavzemam za visoko stopnjo integritete vseh državnih funkcionarjev,« je tedaj pojasnil Šketa in se opravičil.