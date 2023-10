Po izteku trenutne regulacije - do konca leta so zamejene drobnoprodajne cene elektrike za gospodinjstva, male poslovne odjemalce, zaščitene odjemalce ter mala in srednje velika podjetja - bi se računi za elektriko, ob upoštevanju znova višjega davka na dodano vrednost in ponovnega zaračunavanja prispevka za proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov, za januar glede na december za povprečnega odjemalca zvišali za 30 odstotkov, je dejal minister.

Zato se je vlada odločila za podaljšanje regulacije, pri čemer želi med drugim narediti korak v postopni odpravi regulacije in spodbuditi varčevanje. Tako bo enaka cena kot sedaj veljala za 90 odstotkov dejanske porabe, za 10 odstotkov porabe pa bo zaračunana tržna cena. Odjemalec bo imel na računu ločeno navedeni obe ceni.

Končni račun za povprečnega odjemalca - s porabo 4035 megavatnih ur (MWh) letno, obračunsko močjo 7 kW ter 45 odstotkov porabe po višji in 55 odstotkov porabe po nižji tarifi - se bo glede na simulacije in po trenutnih cenah na trgu zvišal za 3,7 odstotka oziroma 2,64 evra, s septembrskih 70,3 evra na januarskih 73 evrov.

Regulacija bo veljala za gospodinjske odjemalce ter za porabo v skupnih prostorih večstanovanjskih in večstanovanjsko-poslovnih stavb. Uredbo je v torek potrdil pristojni vladni odbor, vlada pa jo bo sprejemala predvidoma v četrtek, 19. oktobra.

Za nadomestila dobaviteljem za kritje razlike med tržno in regulirano ceno bo v letu 2024 po ocenah potrebnih med 29 in 36 milijonov evrov. Za vse ukrepe za naslovitev energetske draginje v lanskem in letošnjem letu je bilo predvidenih 350 milijonov evrov, dejansko bo verjetno potrebnih vsaj 40 milijonov evrov manj, je povedal pristojni minister Bojan Kumer.

Regulacije cen elektrike za ostale odjemalce ne bo več. Kot je dejal Kumer, so gospodarska združenja že v začetku leta opozarjali, da se bo zelo verjetno končal evropski okvir dovoljevanja pomoči poslovnemu odjemu, kar se je nato maja tudi zgodilo, in podjetja pozivali k aktivnemu delovanju za zakup energije za leto 2024 in naprej. Ob trenutnih ponudbah bi bila cena za triletni zakup elektrike le rahlo višja od zamejene cene, je povedal.

Odprava regulacije cen zemeljskega plina

Prav tako ne bo več regulacije cen zemeljskega plina. »Razmere na trgu zemeljskega plina so drugačne kot lani, skladišča so polna, zanesljivost dobave je neprimerno večja in tudi nepredvidljivosti skozi zimo ne vidimo,« je dejal minister. Pričakuje, da bodo cene za 10 do 15 odstotkov nižje, kot so določene z regulacijo. Regulirana cena za gospodinjski odjem je 73 evrov na MWh, nova bi lahko bila pod 60 evrov na MWh. »Računamo še na dodatna znižanja tekom leta ali po koncu sezone in zaenkrat ne vidimo potrebe po zamejevanju cen,« je dejal.

»Če pa bi dobavitelji zlorabljali ali poviševali ceno zaradi mogoče manjše konkurence na trgu, bo vlada zagotovo posegla po zamejitvi cen in tudi po precej precej nižjih nadomestilih za kritje razlike med tržno in zamejeno ceno,« je napovedal.