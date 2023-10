Leon Behin je povedal, da je vladaupravi za zaščito in reševanje za povračilo intervencijskih stroškov 138 občinam zagotovila 95 milijonov evrov. Občine so imele rok za oddajo zahtevkov do 6. oktobra, do takrat so na upravi prejeli zahtevke 132 občin. Danes so zahtevke podale še tri občine, torej skupno 135. Skupni znesek zahtevkov občin trenutno znaša 73 milijonov, kar je manj od napovedi. Leon Behin sicer pričakuje, da se bo znesek še povečal.

Občina Prevalje je včeraj kot prva prejela povračilo intervencijskih stroškov v višini 5,5 milijona evrov. Sredstva pa bodo v tem tednu prejele še občine Črna na Koroškem (4,9 milijona evrov), Ribnica na Pohorju in Podvelka. . »Včeraj in danes smo potrdili več kot 60 zahtevkov, tako da bi lahko občine v tem ali naslednjem tednu prejele že polovico celotnega predvidenega zneska. Cilj je, da bi do konca tega tedna obdelali vse zahtevke tistih občin, ki so oddale vso dokumentacijo,« je povedal Behin in pojasnil, da izplačila potekajo v skladu z dogovorjenim osemdnevnim rokom od prejema podpisanega zahtevka.

Po Behinovih besedah bodo ob tem enotam za zaščito in reševanje namenili več kot 11 milijonov evrov. Pogodbe so pripravljene in posredovane krovnim organizacijam, je pojasnil.