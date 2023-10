»ZDA bodo Ukrajini stale ob strani, dokler bo to potrebno,« je na srečanju na sedežu Nata v Bruslju, ki se ga udeležuje tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, dejal Lloyd Austin. V paketu bodo ZDA Ukrajini po njegovih besedah med drugim poslale strelivo za zračno obrambo, artilerijsko strelivo, rakete, protitankovsko orožje in opremo za boj proti brezpilotnim letalnikom.

Ob tem je Austin poudaril, da je naloga kontaktne skupine zagotoviti potrebe Ukrajine v prihodnjih mesecih in še naprej razvijati ukrajinske bojne zmogljivosti. »Še naprej sem trdno prepričan, da bo naša podpora silam svobode v Ukrajini vztrajala v vseh letnih časih in viharjih,« je dejal in dodal, da so ZDA doslej Ukrajini namenile že okoli 43,9 milijarde dolarjev obrambne pomoči.

Kontaktno skupino za podporo Ukrajini pod vodstvom ZDA, znano tudi po imenu Ramstein, sestavlja okoli 50 držav. Poleg srečanja skupine se danes v Bruslju začenja dvodnevno zasedanje obrambnih ministrov Nata, na katerem bodo govorili tudi o nadaljnji podpori Ukrajini v boju proti ruski agresiji. V luči srečanja so dodatno vojaško pomoč Ukrajini že napovedale Nemčija, Belgija in Velika Britanija.

Ameriški kongres je konec septembra sprejel začasni proračun oziroma zakon o začasnem podaljšanju financiranja agencij zvezne vlade in tako preprečil blokado dela vlade v Washingtonu. Vendar pa sprejeti predlog ne vključuje nadaljnje pomoči Ukrajini, kar je postavilo pod vprašaj zavezanost ZDA pomoči Kijevu.