Gre za enega najstarejših načinov urejanja zunanjih površin, saj lahko o prvih tlakovanih cestah govorimo že v času starega Rima. Površina rimskih cest je bila zgrajena iz skrbno izbranega kamenja, trdnost pa je zagotavljala utrjena podlaga v različnih slojih. Način izvedbe je tudi danes podoben.

Način uporabe in tip tal – odločilna dejavnika

Priprava podlage je najbolj odvisna od namembnosti površine in tipa tal. Pri gradnji novega objekta mora biti ureditev okolice del celotnega gradbenega načrta, s čimer je zagotovljeno, da statik oziroma arhitekt zasnuje površino glede na različne dejavnike. Poleg načina uporabe in zgradbe zemljine pod tlakovci ima svoj vpliv tudi tip tlakovcev, način polaganja in izpostavljenost dežju ali dvigu talne vode. Kadar se za izvedbo tlakovanega dvorišča odločimo pri že obstoječem objektu ali adaptaciji, sta arhitekt in statik najpogosteje izključena iz postopka. V tem primeru je priporočljiva izbira izvajalca z izkušnjami in preverljivimi referencami, koristi pa tudi lastno znanje, s katerim lahko vsaj nekoliko ovrednotimo predloge izvajalca.

Tamponsko nasutje celo do 70 centimetrov

Predpriprava za polaganje tlakovcev se začne z izkopom in izravnavo podlage. Višina tamponskega nasutja naj bi bila med 30 in 50 centimetri, pri izkopu moramo dodati še približno 10 centimetrov za peščeno nasutje in tlakovce. Dovolj globoko nasutje tamponskega peska zmanjšuje vplive zimskega zmrzovanja in ustvarja nosilnost podlage. Na prepustnih peščenih tleh s pohodnimi površinami zadostuje tudi višina tampona okrog 30 centimetrov, pri zemlji, ki dobro zadržuje vlago, po tlakovcih pa bomo vozili z avtomobilom, moramo obvezno poskrbeti za vsaj 50 centimetrov globoko nasutje ali še rajši okrog 70 centimetrov. Tako poskrbimo, da je vlažna zemlja pod tlakovci že pod točko zmrzovanja, kar pomeni, da bo zmrznil zgolj zmrzlinsko odporen pesek v nasutju, ki bo amortiziral breme obremenitve in premike, ki nastajajo ob temperaturnih nihanjih. Površino prekrijemo z gradbenim tekstilom oziroma filcem. Priporočena je uporaba srednje gostega filca z gramažo med 100 in 150 g/m2, ki preprečuje mešanje materialov in je še vedno dobro prepusten za vodo. Na filc nasujemo pesek za tampon, ki je običajno v velikosti od 0–32 milimetrov, in ga nasipamo v slojih ter postopno utrjujemo z vibracijsko ploščo za teptanje. Med utrjevanjem slojev sproti preverjamo nagnjenost površine, ki naj bi znašala približno 2,5 odstotka oziroma 2,5 centimetra na 100 centimetrov v smeri od objekta. Padec lahko preverjamo z daljšo vodno tehtnico oziroma letvijo, še bolj zanesljivo pa s količki in vrvico, ki smo jo napeli s pravilnim padcem na določeni razdalji.

Peščena posteljica

Prekrivanje tampona s filcem ni nujno, je pa priporočljivo. Morebitno mešanje dveh peščenih slojev ni tako problematično kot mešanje zemlje in tampona, zato izvajalci večinoma na tem sloju ne uporabljajo ločevalnega sloja. Sledi približno štiri centimetre debelo peščeno nasutje, ki nad tamponom služi kot sloj, v katerega se ob utrjevanju uležejo tlakovci. Izdelan je iz finega peska v granulaciji 0–4 mm ali 4–8 mm, tako da se ob utrjevanju tlakovci pogreznejo v pesek in ustvarijo enakomerno in izravnano površino. Tega sloja ne utrjujemo, temveč ga poravnamo z letvijo, s čimer je podlaga za polaganje tlakovcev pripravljena. Višina peščenega sloja je odvisna od končne višine tlakovcev. Splošno se priporoča do 4 centimetre peščene posteljice, ki naj bi se nasula do višine, pri kateri bi položen tlakovec gledal med 0,5 in 1 centimetrom čez robnik. Pravilna višina se bo dosegla s teptanjem celotne tlakovane površine.

Fuga je neizogiben element

Za polaganje tlakovcev je priporočljiv načrt. Skico tlakovanja lahko narišemo na približen tloris objektov in okolice, lahko tudi na natisnjeno satelitsko sliko. Načrt naj bo vedno zraven pri dogovorih z izvajalcem, saj bomo tako poskrbeli za jasno komunikacijo in medsebojno razumevanje. Načrt je toliko bolj obvezen, če na dvorišču kombiniramo različne tlakovce ali vzorce tlakovanja. Polaganja tlakovcev se lotimo na najnižji točki površine, začnemo v kotu. Režemo jih z žago za kamen z vodnim hlajenjem rezila, nekatere tlakovce lahko na pripravljeni perforaciji tudi lomimo oziroma sekamo. Tlakovce nameščamo s fugo v debelini do 5 milimetrov, ki je nujna. Fuga, ki jo bomo kasneje napolnili s fugirnim peskom, bo preprečila poškodbe na vogalih tlakovcev, ki nastanejo zaradi trenja ob obremenitvi in drugih premikih.

Fugiranje s peskom

Zadnji korak je fugiranje in utrjevanje tlakovcev. Fuge med tlakovci zapolnimo s fugirno mivko, ki jo preprosto pometemo v vse špranje med tlakovci. Temu sledi utrjevanje z vibrirno ploščo, zaščiteno s plastiko ali gumo, da se ne poškoduje površina tlakovcev. Bodite pozorni, da so tlakovci suhi, prav tako fugirna mivka, da na tlakovcih ni nečistoč ali ostankov mivke. Utrjevanje z vibriranjem bo potisnilo tlakovce v peščeno posteljico, izravnalo tlakovano površino in enakomerno razporedilo mivko, ob tem pa bo v površino tlakovcev vtrlo vse prisotne nečistoče, zato ponovno opozorilo glede natančnega čiščenja. Fugiranje lahko po potrebi ponovimo, če se je mivka preveč umaknila v fuge.

Lahko v lastni režiji, težko brez strojev

Postopek tlakovanja je relativno enostaven, je pa treba pri izvedbi upoštevati precej zakonitosti. S pravilno pripravo podlage se zagotovi primerna nosilnost in dolga življenjska doba tlakovane površine, ki naj bi več desetletij držala prvotno obliko. Tlakovanja se lahko lotimo sami in na manjših površinah je to tudi časovno izvedljivo, v nobenem primeru pa ne priporočamo dela brez strojev. Izkop z lopato in krampom je praktično nemogoč, rezanje tlakovcev z navadno kotno brusilko je počasno in prašno, lomljenje pa nenatančno. Izposoja žage in vibrirne plošče za teptanje je obvezna, prav tako tudi nekaj delovnih ur bagra.