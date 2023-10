Po napovedih izraelskega obrambnega ministra Joava Galanta, da bodo na Hamasov napad odgovorili s popolno blokado Gaze, se to palestinsko območje iz ure v uro približuje vse resnejši humanitarni krizi. Ob zračnih napadih izraelskih sil se prebivalci območja, kjer živi 2,3 milijona ljudi, že soočajo s pomanjkanjem vode. Mnogi prebiavalci območja so imeli že pred izbruhom novih sovražnosti med Hamasom in Izraelom otežen dostop do hrane. Danes zjutraj je šef palestinske energetike Tafer Melhem sporočil, da ima edina elektrarna v Gazi dovolj goriva le še za pol dneva proizvodnje elektrike, Izrael pa je že v ponedeljek prekinil dovod elektrike do Gaze iz svojega omrežja. Ob tem so prekinili tudi dostop do goriva, vode in hrane iz Izraela.

Nevladna organizacija za človekove pravice Human Rights Watch je Galantov poziv k popolni blokadi Gaze označila za »kolektivno kaznovanje« in »voni zločin«.

Agencija ZN za pomoč palestinskim beguncem (UNRWA) je medtem v začasna zatočišča spremenila 83 šol na območju Gaze. Ta so po poročanju CNN že 90-odstotno zasedena, v njih pa se pred zračnimi napadi skriva 137 tisoč ljudi. Gaza sicer nima protibombnih zaklonišč, kamor bi se prebivalci lahko zatekli na varno pred zračnimi napadi.

Papež pozval Hamas k izpustitvi zajetih talcev

Papež Frančišek je medtem skrajno palestinsko gibanje Hamas pozval k izpustitvi talcev, ki jih je gibanje zajelo po sobotnem napadu na Izrael. Tudi on je izrazil zaskrbljenost zaradi izraelskega obleganja Gaze, a sočasno Izraelu priznal pravico do samoobrambe. »Bližnji vzhod ne potrebuje vojne, ampak mir,« je še poudaril. »Terorizem in ekstremizem ne prispevata k rešitvi spora med Izraelci in Palestinci, temveč hranita sovraštvo, nasilje, maščevanje in povzročata le trpljenje obeh strani,« je poudaril.

Hamas je med sobotnim vpadom v Izrael zajel med 100 in 150 talcev in zagrozil, da bodo ubili po enega vsakič, ko bo Izrael izvedel letalski napad na Gazo, ne da bi opozoril civiliste.

Izrael obstreljeval cilje v Libanonu Izraelske sile so danes obstreljevale cilje v južnem Libanonu, so poročali libanonski državni mediji. Pred tem naj bi bil Izrael tarča raketiranja s tega območja. Sprva ni bilo jasno, kdo je za raketiranje odgovoren, kasneje pa je libanonsko skrajno šiitsko gibanje Hezbolah sporočilo, da je v povračilo na Izrael izstrelilo več raket. Spopadi med izraelsko vojsko in Hamasom so doslej zahtevali že več kot 2200 življenj, skupno pa je ranjenih najmanj 8000 ljudi na obeh straneh. Med ubitimi, ranjenimi in pogrešanimi so tudi številni tuji državljani.