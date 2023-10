Zvezni tožilci so obtožnico proti Santosu, ki ga med drugim bremeni finančnih prevar, poneverb in laganja kongresu, vložili že maja. Sedaj so dodali še obtožbo, da si je z zlorabo kreditnih kartic donatorjev brez dovoljenja prilastil 44.000 dolarjev.

Kongresnik, katerega volivci zahtevajo njegov odstop, je po novem tudi obtožen, da je podal lažno prijavo Zvezni volilni komisiji, ko je trdil, da je sam svoji kampanji nakazal pol milijona dolarjev. To je storil v času, ko je imel na računu samo 8000 dolarjev. Lažno posojilo je bilo namenjeno prepričevanju republikancev, da je resen kandidat.

Santos vse obtožbe zavrača in trdi, da je žrtev lova na čarovnice.

Santos si je med kampanjo za izvolitev v zvezni kongres med drugim izmislil ugledno kariero poslovneža z Wall Streeta, judovsko poreklo, univerzitetno izobrazbo in športne dosežke. Tudi na podlagi teh lažnih podatkov je bil lansko jesen izvoljen v kongres.

FBI ga je aretiral maja letos, tožilstvo pa je uvodoma vložilo 13 točk obtožnice, o katerih se je že izrekel za nedolžnega. Po plačilu pol milijona dolarjev varščine se je vrnil na delo v zvezni kongres. Naslednja obravnava na sodišču bo konec meseca.