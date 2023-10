Vremenska napoved za danes in do sobote je še prijetno topla s sončnimi dnevi, najvišje temperature pa naj bi po napovedi Arsa danes dosegle 26 stopinj Celzija. Že v nedeljo naj bi nas čakal nagel zasuk vremena v jesenko oblačnost s padavinami in občutno nižjimi temperaturami. Živo srebro naj bi se v torek v Portorožu ustavilo že pri 13 stopinjah Celzija, v Ljubljani pri devetih, v Mariboru celo pri sedmih. V štajrski prestolnici, kjer je za danes napovedanih 25 stopnij Celzija, bodo do torka zabeležili debelih 18 stopinj Celzija težek padec temperature.

Za nagel padec temperatur bo poskrbela občutno hladnejša zračna masa, ki se bo do konca tedna premaknila iz polarnih predelov nad Evropo. Pri Meteoinfo pišejo, da bo prihod hladnega zraka sklenil obdobje nadpovprečno toplega vremena, ki smo mu z dvema krajšima prekinitvama priča že od 10. avgusta.

S prihodom hladnega zraka vremenoslovci v nedeljo pričakujejo tudi pojav snežnih padavin na višinah okoli 1400 metrov. Meteoinfo dopušča možnost, da bi se meja sneženja tekom naslednjega tedna spustila še nižje, a je ta napoved še zelo nezanesljiva.