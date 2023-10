Po dobrem tednu, odkar je moral zapustiti stadion Ljudski vrt in Maribor, se tako Damir Krznar vrača na slovenska nogometna igrišča. V igri za trenerja Celja je bil resno tudi Gonzalo Garcia, Urugvajec s španskim potnim listom, ki je trenutno brez kluba. Pogajanja so dobro kazala, pred podpisom pogodbe o sodelovanju je manjkalo je še nekaj malenkosti, nato pa so si – vsaj po neuradnih informacijah – v celjskem klubu premislili in od sodelovanja z Garcio ni bilo nič.

Krznar je pogodbo z vodstvom celjskega kluba podpisal do poletja 2025. Z njim prihajat tudi njegov prvi pomočnik Mihael Mikić in analitik Vedran Attias, s katerima je hrvaški strokovnjak sodeloval že v Mariboru. V strokovnem štabu v Celju ostaja večina članov, izjemi sta le Pablo Ramon Arteta in Julien Jimenez, ki bosta nadaljevala sodelovanje z Albertom Riero v Franciji.