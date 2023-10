Dončić je bil glavna zvezda dogajanja pred in med tekmo v Madridu. Predstavniki domačega kluba so se mu za prispevek k uspehom kluba v preteklosti zahvalili z darilom, Dončić je pozdravil tudi številne navijače obeh klubov, ki so ga pričakali pred dvorano, s soigralci pa je opravil tudi trening v dvorani Reala.

Na tekmi je sicer imel bolj simbolično vlogo, saj je odigral le uvodnih pet minut, potem pa se je umaknil na klop. V tem času je dosegel tri trojke (met 3-5), zgrešil še en met iz igre in v končno statistiko tekme ob devetih točkah dodal še eno podajo.

Njegovi sedanji in nekdanji soigralci so nato uprizorili dokaj ekshibicijsko tekmo brez prave obrambe, v kateri sta obe ekipi že precej pred koncem presegli stotico.

Na koncu je po preobratu v zadnjih minutah Real zmagal s 127:123 (38:37, 65:71, 90:99). Pri ameriški ekipi je bil najbolj razpoložen Tim Hardaway z 21 točkami, pri Realu pa Facundo Campazzo z 20.

Dončić je pred današnjim dvobojem v Madridu v Abu Dabiju nedavno odigral le prvi polčas ob drugem zaporednem porazu Dallasa proti Minnesoti (96:104), v 19 minutah pa je dosegel 18 točk. Na prvi tekmi med tema kluboma pa je slovenski zvezdnik prav tako igral le v prvem polčasu ter v 17 minutah dosegel 25 točk in pet skokov ob porazu z 99:111.

Po današnji tekmi košarkarje Dallasa pred začetkom sezone v NBA čaka le še ena pripravljalna tekma, in sicer v noči z 20. na 21. oktober proti Detroit Pistons. Redni del sezone bodo začeli v noči s 25. na 26. oktober proti San Antonio Spurs.