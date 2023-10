Brati, razumeti, razmišljati, razrešiti

Tako imenovani Ljubljanski manifest o pomenu branja na višji ravni, ki so ga predstavili včeraj in ki bo eden od programskih stebrov slovenskega častnega gostovanja na knjižnem sejmu v Frankfurtu prihodnji teden, govori pa o tem, da je branje knjig ključno za razumevanje in reševanje zapletenih vprašanj sodobnosti, je nemara videti predvsem kot prebrisana promocijska poteza. Toda v resnici je veliko več.